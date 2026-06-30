Encuesta: más de la mitad de los argentinos cree que el país está en una crisis profunda

El clima social muestra señales de deterioro y la percepción sobre el presente económico y político se vuelve cada vez más negativa. Sin embargo, ese descontento todavía no se traduce en un mayor respaldo a la oposición, que continúa sin encontrar un liderazgo capaz de disputar el espacio al oficialismo.

Así lo refleja una encuesta de la consultora equipo_mide, realizada entre el 20 y el 26 de junio sobre 2.348 casos en todo el país, con un margen de error de 2,1%.

Más del 50% cree que Argentina atraviesa una crisis profunda

Uno de los datos más contundentes del relevamiento muestra que el 53% de los consultados considera que Argentina está atravesando una crisis profunda.

En tanto, el 25% sostiene que el país vive una situación difícil, aunque cree que mejorará; el 19% entiende que ya comenzó un proceso de recuperación y apenas el 3% considera que la situación es estable.

A su vez, el 58% pronostica que dentro de seis meses el país estará igual de mal o peor, mientras que solo el 30% cree que la situación mejorará.

Crece la desaprobación a la gestión de Milei

La encuesta también refleja un deterioro en la evaluación del Gobierno nacional.

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Según el informe, el 58% desaprueba la gestión de Javier Milei, mientras que el 38% la aprueba. En el detalle, el 43% la califica como “muy mala” y el 15% como “mala”.

En cuanto a la imagen del Presidente, el 58% tiene una opinión negativa, frente a un 40% que mantiene una valoración positiva, lo que arroja un diferencial de -18 puntos.

Además, el 60% considera que el país va en la dirección equivocada desde el inicio de la gestión libertaria.

Los salarios y la corrupción, entre las principales preocupaciones

Consultados sobre los problemas que más los afectan, el 27% señaló la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación como su principal preocupación.

En segundo lugar apareció la corrupción, con el 17% de las respuestas, en un contexto marcado por las repercusiones del caso que involucró al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Respecto al ajuste económico, el 46% considera que el sacrificio realizado por la sociedad no servirá para mejorar la situación del país. En cambio, el 27% cree que todavía no se ven los resultados y el 24% afirma que las políticas oficiales ya comenzaron a mostrar efectos positivos.

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La oposición sigue sin convertirse en alternativa

Pese al crecimiento del malestar, el estudio concluye que la oposición todavía no logra capitalizar ese descontento.

De hecho, el 33% de los encuestados respondió que actualmente la oposición no tiene un líder.

Al consultar quién tiene las mejores propuestas para resolver los problemas del país, el 35% respondió “ninguno”, mientras que el 34% eligió al Gobierno y apenas el 23% se inclinó por la oposición.

Otro dato relevante es que el 45% aseguró que nunca apoyó al Gobierno, el 35% dijo que continúa respaldándolo y el 20% reconoció que lo apoyó en un principio, pero luego se sintió defraudado.

El relevamiento muestra así un escenario de creciente pesimismo sobre el presente económico y político, aunque con una oposición que, por el momento, no consigue transformar ese malestar en una alternativa electoral consolidada.