La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde continúa sumando medidas de prueba. En las últimas horas, por orden del juez federal Luis Armella, efectivos de Gendarmería Nacional allanaron la casa del barrio privado Nordelta donde convivieron Jesica Cirio y su entonces esposo, el empresario Elías Piccirillo.

El procedimiento tuvo un objetivo puntual: comprobar si en esa vivienda se grabaron los videos difundidos la semana pasada, en los que aparecen valijas y cajas repletas de dólares ocultas dentro de un vestidor.

Buscan determinar dónde se filmaron los videos

En un primer momento, los investigadores sospechaban que las imágenes habían sido registradas en la mansión de San Vicente donde Cirio vivió junto a Insaurralde. Sin embargo, la investigación cambió de rumbo y apuntó a la propiedad de Nordelta, que, según trascendió, Piccirillo compró por unos 2,8 millones de dólares y actualmente está alquilada a una familia ajena al expediente.

Durante el allanamiento, los gendarmes realizaron un relevamiento fotográfico y fílmico del inmueble y trabajaron con perros entrenados para detectar divisas. Tras la inspección, la Justicia concluyó que el vestidor de los videos no corresponde a esa vivienda, por lo que el procedimiento arrojó resultado negativo.

Una causa que se aceleró tras la aparición de los videos

La difusión de las imágenes con fajos de dólares provocó un fuerte impacto en la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. A partir de ese material, el fiscal Sergio Mola pidió la detención de Insaurralde, Cirio y otros imputados, al considerar que existían riesgos procesales.

Sin embargo, este lunes el juez Armella rechazó esa solicitud y optó por imponer medidas de coerción menos gravosas.

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Entre ellas, prohibió la salida del país de Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Sofía Clerici y otros imputados; también les ordenó no alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial, informar cualquier ausencia superior a 24 horas y actualizar en el plazo de un día su residencia efectiva.

Qué dijo el juez sobre Jesica Cirio

En la resolución de 15 páginas, Armella también respondió a los argumentos presentados por la defensa de Cirio para rechazar el pedido de detención.

El magistrado consideró que, hasta el momento, la conductora mantuvo una conducta procesal colaborativa, se presentó cada vez que fue requerida por la Justicia y no existen elementos suficientes para sostener que pueda fugarse o entorpecer la investigación.

Con el allanamiento en Nordelta, la Justicia descartó uno de los posibles escenarios de las filmaciones, aunque la investigación continúa para determinar dónde fueron registrados los videos y cuál es el origen de la millonaria suma de dinero que aparece en las imágenes, una de las principales incógnitas del expediente que involucra a Insaurralde y su entorno.