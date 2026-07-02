Exclusivo: Nahuel Gallo habla sobre el riesgo de los presos en Venezuela por los terremotos y cómo sigue su adaptación

El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció detenido en Venezuela y recuperó su libertad hace cuatro meses, volvió a reclamar por la situación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro durante un acto realizado en la Ciudad de Buenos Aires en homenaje a las víctimas de los recientes terremotos que afectaron al país caribeño.

En ese marco, Gallo aseguró que la preocupación por quienes continúan privados de su libertad se profundizó tras el sismo que impactó en Venezuela y advirtió que no existen garantías sobre su estado de salud.

“Estamos acá con la comunidad venezolana en Argentina apoyando la causa y, a su vez, como siempre lo digo, visibilizando la situación de los presos políticos de Venezuela que todavía siguen detenidos injustamente”, expresó.

Además, recordó que este miércoles se cumplieron cuatro meses desde que recuperó la libertad. “Cumplo cuatro meses de mi liberación, así que bien, tratando de asimilar todo este proceso”, afirmó.

Respecto de la situación en la cárcel de El Rodeo I tras el terremoto, Gallo explicó que recibió información reciente sobre las condiciones en las que permanecen los detenidos.

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En diálogo con Del Plata, reveló: “Hace poquito me enteré de que el sismo se sintió bastante fuerte en El Rodeo I. Los sacaron a todos rápidamente al patio. Claramente yo digo ‘rápidamente’, pero en ese momento habrá sido muy lento porque las prisiones tienen muchos candados. Es una prisión muy vieja, una estructura muy antigua”.

Según indicó, algunos reclusos pudieron comunicarse brevemente con sus familias luego del movimiento sísmico.

“Por algunos comentarios que trascendieron, les dieron la posibilidad de llamar tres minutos a sus familias para decirles que estaban vivos. Esa fue la comunicación que tuvieron los colombianos con sus familiares”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que esa breve comunicación no despeja la incertidumbre sobre la situación de los presos. “Seguimos consternados por la situación. Ellos siguen ahí, sin una respuesta. Venezuela todavía no contesta”, afirmó.

En ese sentido, insistió: “Solamente tuvieron una llamada de tres minutos con sus familiares informándoles que están vivos y que no les había pasado nada. No obstante eso, están desesperados porque están en un edificio, en una estructura muy vieja. El Rodeo es muy antiguo y, obviamente, está la incertidumbre de que pueda haber otro sismo. Ellos son los primeros que van a sufrir los daños”.

Finalmente, Gallo también habló sobre su presente personal tras recuperar la libertad y destacó el acompañamiento que recibió de la fuerza.

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“Yo estoy bien. Hoy cumplo cuatro meses de mi liberación. Estoy reinsertándome de nuevo en la sociedad, trabajando poco a poco con el tema de la economía y vamos para adelante”, señaló.

Por último, destacó el respaldo institucional de la fuerza de seguridad. “El proceso de reinserción en la fuerza continúa. Como siempre lo dije, la Gendarmería me ha apoyado muchísimo y todavía hoy continúa haciéndolo porque tengo asistencia psicológica de parte de la Gendarmería. A su vez, quiero continuar con mi desarrollo personal y con mi carrera de Abogacía. Poco a poco vamos avanzando”.