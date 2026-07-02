El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles un homenaje a Juan Domingo Perón al cumplirse el 52° aniversario de su fallecimiento y aprovechó la jornada para enviar un fuerte mensaje político contra el presidente Javier Milei. Desde la histórica Quinta de San Vicente, el Partido Justicialista bonaerense reivindicó el legado del fundador del movimiento y cuestionó el rumbo del Gobierno nacional con una frase que rápidamente tomó repercusión: “Les va a resultar imposible convertirnos en colonia”.

El acto tuvo un fuerte contenido simbólico. Fue el primer 1° de julio de Kicillof como presidente del PJ bonaerense, cargo que asumió en abril tras reemplazar a Máximo Kirchner, y se desarrolló en un contexto de tensión interna dentro del peronismo por el liderazgo del espacio y el armado político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El mensaje del PJ contra Milei

Tras el homenaje, el PJ bonaerense difundió un comunicado en sus redes sociales con fuertes definiciones políticas y un llamado a la militancia.

“El pueblo movilizado, al que vemos organizarse y resistir, el que no se deja pisotear ni baja la cabeza, encarna el legado de Perón”, expresaron desde la cuenta oficial del partido.

En el mismo texto agregaron: “Nadie les va a hacer creer a los argentinos que no merecen una vida digna. En esta Patria por la que pasó Perón, nadie se resigna a la injusticia. Nadie naturaliza las desigualdades”.

El mensaje concluyó con una crítica directa al rumbo internacional del Gobierno libertario y una reivindicación de la soberanía nacional.

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“Les va a resultar imposible convertirnos en colonia, porque por acá pasó Perón y dejó el peronismo instalado en las conciencias, en las voluntades y en el corazón del pueblo”, señalaron.

Cómo fue el homenaje en San Vicente

La jornada comenzó en el Centro de Formación Laboral Saúl Ubaldini, donde Kicillof fue recibido por el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza. Allí recorrieron las instalaciones del establecimiento y firmaron un convenio vinculado con políticas de capacitación laboral.

Más tarde, ambos se trasladaron a la histórica Quinta 17 de Octubre, donde realizaron una ofrenda floral en el mausoleo que guarda los restos del tres veces presidente de la Nación.

Al homenaje también asistieron ministros provinciales, intendentes, dirigentes sindicales y referentes del justicialismo, quienes dejaron flores en memoria de Perón en un acto sobrio, sin movilización masiva.

El contexto político que rodeó el acto

El homenaje se realizó en medio de una etapa de fuertes movimientos dentro del peronismo bonaerense. La llegada de Kicillof a la conducción del PJ provincial reconfiguró el mapa interno del espacio y profundizó las diferencias con el sector que responde a Máximo Kirchner.

De hecho, el diputado nacional no participó del encuentro. Según trascendió, no habría recibido invitación para asistir al homenaje.

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La ausencia volvió a reflejar la distancia entre ambos sectores en momentos en que el peronismo busca redefinir su liderazgo y comenzar a delinear la estrategia electoral para los próximos años.

Durante la actividad, Kicillof volvió a plantear la necesidad de reorganizar al movimiento justicialista frente al escenario político actual y llamó a “construir una alternativa que vuelva a levantar en la Argentina las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía”.

Aunque la conmemoración tuvo un perfil institucional, el mensaje político quedó claro. Con Milei en el centro de las críticas y la conducción partidaria ya bajo su responsabilidad, Kicillof utilizó la figura de Perón para enviar una señal tanto hacia el Gobierno nacional como hacia el interior del peronismo, en una etapa que promete profundizar la disputa por el liderazgo opositor de cara a las elecciones de 2027.