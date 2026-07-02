Los procesos de validación de antecedentes previsionales e ingresos de los ciudadanos se centralizan a través de plataformas digitales de acceso público y gratuito. De este modo, la ANSES mantiene habilitado el sistema de consulta de la Certificación Negativa mediante su página web y sus canales de atención virtual. Por lo tanto, cualquier usuario que necesite demostrar la ausencia de cobertura médica obligatoria, transferencias como trabajador autónomo o cobro de asignaciones puede emitir el documento de manera inmediata. Esta herramienta funciona bajo la órbita de las políticas de despapelización administrativa implementadas por el Ministerio de Capital Humano.

La disponibilidad del comprobante responde a exigencias comunes fijadas por hospitales públicos, obras sociales comunitarias y dependencias judiciales para habilitar subsidios o coberturas especiales. La emisión de esta constancia no requiere de validaciones presenciales complementarias por parte de agentes del Estado en las oficinas territoriales. Por otra parte, las bases de datos del organismo cruzan información en tiempo real con los registros de empleo formal para garantizar la total veracidad de los datos volcados en el formulario de descarga.

El paso a paso para realizar la consulta digital

Los beneficiarios e interesados disponen de dos metodologías de acceso remoto para tramitar el documento oficial desde cualquier dispositivo móvil o computadora

El usuario puede ingresar a la plataforma “mi ANSES” utilizando su Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL correspondiente. Una vez dentro de la sesión personal, debe dirigirse a la sección denominada “Mis datos” para solicitar y visualizar la constancia de forma directa.

Inicio de “mi anses”

Desde la página web institucional

Para el trámite sin clave, se debe acceder a la web oficial www.anses.gob.ar e ingresar a la sección de accesos rápidos. La página de ANSES, solicitará de forma estricta el número de CUIL del interesado y la selección del período mensual que se desea consultar, el cual debe estar comprendido de manera obligatoria dentro de los últimos seis meses calendario.

Requisitos técnicos y plazos de validez del comprobante

Finalmente, los consumidores del servicio deben tener en cuenta que el documento obtenido en formato PDF cuenta con un código de barra de verificación electrónica que reemplaza la necesidad de sellos o firmas holográficas tradicionales. La constancia emitida de forma online tiene una validez improrrogable de 30 días corridos a partir del momento exacto de su descarga. El alcance de la consulta valida que el titular no registre aportes como monotributista, empleada doméstica o autónomo, ni perciba jubilaciones, Pensiones No Contributivas, asignaciones familiares o planes de la prestación por desempleo.