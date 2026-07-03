ANSES: cronograma de julio: quiénes cobran antes del feriado del 9

Jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH con DNI terminado en 0 y 1 cobrarán el miércoles 8 de julio. El resto deberá esperar hasta el 13 para cobrar tras el feriado.

ANSES confirmó que los primeros pagos de julio de 2026 se adelantarán al miércoles 8 de julio, un día antes del feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia. El organismo, que depende del Ministerio de Capital Humano, ordena los cobros según la terminación del DNI de cada titular.

El cronograma alcanza a jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones sociales. Por el feriado, solo una parte de los beneficiarios logra cobrar antes del corte: el resto retoma el circuito de pagos recién el lunes 13 de julio.

Jubilados y pensiones mínimas: quiénes cobran antes

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo o un monto inferior tienen un cronograma extendido. Solo los DNI terminados en 0 y 1 logran cobrar antes del feriado, el miércoles 8 de julio.

El resto de este grupo deberá esperar al lunes 13 de julio, cuando el esquema se reanuda con la terminación número 2. En otras palabras, apenas los dos primeros dígitos del padrón evitan el parate por el feriado.

Fechas confirmadas antes del feriado:

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DNI terminados en 0 y 1: cobran el 8 de julio.

Calendario de Pagos ANSES de julio.

Pensiones No Contributivas y asignaciones con pago anticipado

Las Pensiones No Contributivas tienen un adelanto mayor: los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 cobran el miércoles 8 de julio. Los grupos restantes deberán esperar hasta el 13 de julio.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, cobran antes del feriado los DNI terminados en 0 y 1, también el 8 de julio. Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, en cambio, arrancan su pago para todas las terminaciones desde esa misma fecha.

Resumen: quiénes cobran el 8 de julio

Pensiones No Contributivas : DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. AUH y Asignación Familiar por Hijo : DNI terminados en 0 y 1.

: DNI terminados en 0 y 1. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas : todas las terminaciones de DNI.

: todas las terminaciones de DNI. Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminados en 0 y 1.

Quienes no estén incluidos en este listado deberán aguardar hasta el lunes 13 de julio, cuando ANSES retome el cronograma habitual tras el feriado.