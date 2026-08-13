Inflación de julio: el INDEC confirmó que fue del 2,1% y cuánto acumulan los precios en 2026

La inflación volvió a ubicarse por encima del 2% mensual. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,1% en julio de 2026.

Con el nuevo registro, los precios acumularon un incremento del 19,3% durante los primeros siete meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

El dato de julio marcó así la evolución de los precios durante el comienzo del segundo semestre y volvió a colocar al IPC mensual por encima de la barrera del 2%.

Inflación de julio: el INDEC informó una suba del 2,1%

El nivel general del IPC registró una variación del 2,1% durante julio, de acuerdo con el informe oficial del INDEC.

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El organismo también informó que la inflación acumulada desde enero llegó al 19,3%, mientras que durante los últimos doce meses los precios registraron un incremento del 33,8%.

De esta manera, los tres números centrales que dejó el informe de julio fueron: 2,1% mensual, 19,3% acumulado y 33,8% interanual.

Qué rubros aumentaron más en julio

El informe del INDEC mostró diferencias importantes entre los distintos componentes de la canasta.

Recreación y cultura registró el mayor incremento del mes, con una suba del 5%. En segundo lugar apareció Restaurantes y hoteles, con un avance del 2,8%.

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Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2% durante julio. La evolución de este rubro resulta especialmente relevante por su incidencia dentro de la canasta utilizada para medir el IPC.

Inflación núcleo, regulados y estacionales: cuánto aumentó cada categoría

Uno de los datos destacados del informe apareció entre los productos y servicios estacionales, que registraron una variación del 4,5% durante julio.

El IPC Núcleo, en tanto, avanzó 1,8%, mientras que los precios regulados aumentaron 2,1%.

De esta manera, los estacionales mostraron un incremento ampliamente superior al nivel general durante el séptimo mes del año.

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Los servicios aumentaron más que los bienes

El informe oficial también mostró una diferencia entre el comportamiento de los bienes y los servicios.

Durante julio, los servicios aumentaron 3,1%, mientras que los bienes registraron una suba del 1,6%.

La diferencia muestra que los servicios tuvieron durante el mes una variación considerablemente mayor que los bienes.

Qué región tuvo la inflación más alta en julio

El comportamiento de los precios tampoco resultó uniforme en todo el país.

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Según el INDEC, Gran Buenos Aires (GBA) registró la mayor variación regional durante julio, con un incremento del 2,3%.

En el otro extremo apareció Cuyo, con una inflación mensual del 1,9%, el registro regional más bajo informado para el período.

Así, el informe de julio dejó como dato central una inflación nacional del 2,1%, con una suba acumulada del 19,3% en los primeros siete meses de 2026 y una variación del 33,8% en los últimos doce meses.