Trabajadores del INDEC repudiaron a Javier Milei por sus dichos sobre los endeudados: “Es patético”

En el dia en el que se actualizó el índice de inflación, trabajadores del INDEC aprovecharon uno de sus días de más exposición para montar una radio abierta frente a la sede del organismo. El objetivo fue reclamar aumentos salariales, reapertura de paritarias y el pase a planta permanente de los empleados precarizados. La protesta fue convocada por la Junta Interna de ATE-INDEC y contó con la participación de organizaciones sindicales, sociales, de jubilados y otros sectores en lucha.

Durante la jornada, los trabajadores cuestionaron el deterioro de los salarios y las condiciones laborales y advirtieron que esta situación también afecta la calidad de las estadísticas públicas. “No puede haber estadísticas públicas de calidad si quienes las producen trabajan con salarios deteriorados, contratos precarios e inestabilidad laboral”, señalaron a Del Plata desde ATE-INDEC. Entre sus principales reclamos estuvieron un aumento salarial, estabilidad para los trabajadores precarizados y que ningún empleado estatal quedara por debajo de la línea de pobreza.

La organización también cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios sobre el endeudamiento de las familias. Desde ATE-INDEC rechazaron que la situación pudiera ser explicada como consecuencia de decisiones individuales o una supuesta mala administración de los ingresos y sostuvieron que el endeudamiento de los hogares estaba directamente vinculado con “el deterioro de los salarios y el aumento del costo de vida”.

En diálogo con Del Plata, el delegado de ATE INDEC Fabio Peñalva opinó sin rodeos que “es realmente patético escuchar al Presidente decir que nadie nos puso un arma en la cabeza para endeudarnos. No, solamente hicieron falta sus políticas de ajuste para que estemos en esta situación”.

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En ese sentido, reclamaron que el Gobierno implementara líneas de crédito accesibles y de bajo costo, que el Banco Central interviniera para reducir las tasas de interés y que se reabrieran de manera inmediata las negociaciones paritarias. “No queremos trabajadores endeudados para sobrevivir: queremos salarios que alcancen para vivir”, plantearon. Pañalva refuerza que “no hay más margen para seguir perdiendo. Nos endeudamos para gastos básicos como alimentos, no para invertir”.

Además del reclamo salarial, la protesta tuvo como uno de sus principales ejes la defensa de la independencia técnica del INDEC. Los trabajadores exigieron que el organismo contara con autarquía administrativa, autonomía presupuestaria, recursos suficientes y capacidad técnica para producir estadísticas públicas confiables, al margen de los gobiernos de turno.

Desde ATE-INDEC también cuestionaron que las decisiones sobre metodologías, cambios de base, actualización de ponderaciones e incorporación de innovaciones técnicas pudieran quedar sujetas a intereses políticos. “La independencia estadística se demuestra en los hechos”, afirmaron, y reclamaron que esas decisiones respondieran exclusivamente a criterios profesionales y científicos, con procedimientos transparentes y públicos.

“Necesitamos una ley de autarquía para que nadie esté tentado en inferir sobre decisiones técnicas del instituto”, planteó el gremialista.

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La jornada concluyó con un llamado a “defender las estadísticas públicas” y al propio INDEC. Los trabajadores insistieron en que garantizar la independencia técnica del organismo también requería mejorar las condiciones laborales, asegurar una carrera profesional y otorgar estabilidad a quienes producen las estadísticas oficiales.