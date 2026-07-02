La ANSES, organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, comunicó formalmente el esquema de pagos detallado para julio de 2026. Por lo tanto, el calendario de transferencias debió readecuarse de manera directa a fin de mitigar el impacto del cese de actividad bancaria que tendrá lugar entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio. Las autoridades previsoras decidieron unificar y adelantar la liquidación de las primeras terminaciones de documento para garantizar el acceso al dinero antes del inicio del período de descanso.

ANSES

Las sucursales bancarias de todo el país registrarán una fuerte concentración de público durante los días previos a la fecha patria. Asimismo, todos los haberes de este mes se liquidarán con el incremento del 2,15% derivado de la fórmula de movilidad atada a la inflación de mayo, sumando además el pago unificado del bono extraordinario de 70 mil pesos para quienes perciben la escala mínima. Por otra parte, desde las coordinaciones operativas del ente estatal recordaron que los beneficiarios que no logren ingresar en la tanda de cobro anticipado deberán aguardar a la reanudación formal del cronograma, prevista para mediados de la segunda semana del mes.

Jubilaciones y pensiones mínimas con cobro anticipado de ANSES

beneficiarios de Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben hasta un haber mínimo tendrán un esquema interrumpido por los feriados. El cronograma de acreditación quedó fijado de la siguiente manera:

Los titulares con documentos finalizados en las cifras 0 y 1 tendrán disponibles sus haberes y el bono unificado en sus cuentas el próximo miércoles 8 de julio. Esta jornada se transformará en el único día hábil de pago de la semana para este sector previsional.

Quienes cuenten con documentos finalizados del número 2 en adelante deberán aguardar la finalización del fin de semana largo de cuatro días. Las acreditaciones bancarias se retomarán de forma sucesiva a partir del lunes 13 de julio con la terminación de DNI número 2, extendiéndose el calendario para el resto de los dígitos hasta el miércoles 22 de julio.

Pensiones No Contributivas y asignaciones sociales: fechas antes del feriado

Feriados de Julio

Los programas asistenciales y las asignaciones familiares administradas por la ANSES también experimentarán un fuerte adelantamiento en sus fechas de cobro habituales para sortear los días no laborables:

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Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos concentrarán su inicio de manera masiva. Los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 tendrán depositados sus montos actualizados el miércoles 8 de julio. Los dígitos restantes (4, 5, 6, 7, 8 y 9) reanudarán sus cobros desde el lunes 13 de julio en adelante.

Por el lado de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el esquema previo al feriado replicará el comportamiento de las jubilaciones mínimas. De esta forma, las familias cuyos titulares posean documentos que finalicen en 0 y 1 cobrarán sus beneficios de forma anticipada el miércoles 8 de julio, mientras que las terminaciones del 2 al 9 percibirán sus haberes entre el 13 y el 22 del mes.

Finalmente, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas contarán con un esquema de liberación generalizado. Para este universo de beneficiarios, el plazo de pago se abrirá para todas las terminaciones de documento sin distinción a partir del propio miércoles 8 de julio, extendiéndose la validez del cobro en ventanilla y cajeros automáticos hasta el próximo 11 de agosto. Los usuarios que puedan constatar su situación particular, lo harán ingresando a la aplicación Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social