Elecciones 2027: Paoltroni afirmó que ve a Milei “reelecto en primera vuelta”

El senador nacional Francisco Paoltroni aseguró que ve al presidente Javier Milei encaminado hacia la reelección en primera vuelta en 2027 y sostuvo que mantener el rumbo económico será clave para el país. Lo dijo en una entrevista con Alfredo Scoccimarro en el programa Mesa Chica, de Radio del Plata.

Al analizar el escenario electoral, Paoltroni afirmó que el oficialismo llega con una posición favorable y descartó que una tercera vía tenga chances de imponerse.

“Yo veo el camino muy allanado para terceras vías. Veo la reelección del presidente Milei en primera vuelta y es lo que la Argentina necesita: sostener el rumbo que nunca se pudo sostener porque siempre se vio interrumpido desde la vuelta de la democracia hasta acá”, afirmó.

Según el senador, los procesos electorales prolongados generan incertidumbre y afectan la economía. Por eso defendió una reforma política que elimine las PASO.

“Cuando entrás en años electorales en Argentina terminás teniendo un perjuicio inmenso que le impacta de lleno a la economía. Despejar esto con mucho tiempo beneficia grandemente a la economía y al sistema financiero“, expresó.

Cuestionó el calendario electoral y las PASO

Paoltroni también argumentó que el calendario electoral actual resulta excesivo por el desdoblamiento de elecciones provinciales.

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“Tenés el desdoblamiento de todas las provincias, entonces tenés diez meses de elecciones. Es mucho”, señaló.

Consultado sobre si las PASO cumplen un rol ordenador dentro de los partidos, respondió que, si bien “han traído algunas soluciones”, el costo político y económico termina siendo demasiado alto.

Agenda legislativa: proyectos demorados

Respecto de la actividad parlamentaria, Paoltroni explicó que varias iniciativas quedaron demoradas por la crisis interna que atravesó el oficialismo en el Senado. Mencionó como prioridad el tratamiento del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

“Tenemos varias cuestiones pendientes que se vieron interrumpidas por esta situación. La intención es avanzar una vez superados los inconvenientes”, indicó.

También justificó el receso legislativo de invierno y recordó que, desde la llegada del actual Gobierno, el Congreso trabajó en reiteradas oportunidades durante el período de sesiones extraordinarias.

Críticas a Villarruel y la situación en Formosa

Durante la entrevista, el senador volvió a cuestionar a la vicepresidenta Victoria Villarruel por un episodio vinculado con su proyecto para intervenir federalmente la provincia de Formosa.

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“Ella actuó muy mal conmigo y con Formosa. Teníamos un evento programado para presentar el proyecto de intervención federal y tres horas antes nos sacaron el salón donde lo íbamos a realizar. Esas cosas no se hacen“, afirmó.

Además, volvió a denunciar una falta de independencia judicial en la provincia gobernada por Gildo Insfrán.

“La Justicia de Formosa no es de Formosa, es de Insfrán. No existe la República, no existe la división de poderes”, sostuvo.

Por último, al referirse a la oposición, consideró que el principal obstáculo para su reorganización es el liderazgo del kirchnerismo.

“Mientras el PJ esté en manos de Cristina Fernández de Kirchner y de Gildo Insfrán, es imposible que se reorganice una oposición seria y alternativa”, concluyó.

Mirá la entrevista completa en el canal de YouTube de Radio del Plata.