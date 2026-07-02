Mundial 2026: Argentina ya es primera del grupo J y debuta mañana ante Cabo Verde

La Selección clasificó a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación. Repasá el cronograma completo, con días, horarios y posibles rivales hasta una eventual final.

La Selección Argentina se aseguró el primer puesto del grupo J una fecha antes de lo previsto y ya conoce a su rival en el arranque de la eliminación directa del Mundial 2026: el viernes 3 de julio, a las 19, en Miami, se medirá ante Cabo Verde, que terminó segundo en la zona H, ganada por España.

Con la clasificación confirmada, la Albiceleste ya tiene trazado un posible camino hasta la definición, siempre que vaya superando cada instancia.

El calendario completo hasta la final

Este sería el cronograma de Argentina si avanza en cada fase, con días y horarios locales:

Dieciseisavos de final: viernes 3 de julio vs. Cabo Verde, 19hs, Miami.

viernes 3 de julio vs. Cabo Verde, 19hs, Miami. Octavos de final: martes 7 de julio, 13hs, Atlanta.

martes 7 de julio, 13hs, Atlanta. Cuartos de final: sábado 11 de julio, 22hs, Kansas City.

sábado 11 de julio, 22hs, Kansas City. Semifinal: miércoles 15 de julio, 16hs, Atlanta.

miércoles 15 de julio, 16hs, Atlanta. Final: domingo 19 de julio, 16hs, Nueva Jersey.

Quién espera en cada instancia

Lo único confirmado por ahora es el cruce de dieciseisavos ante Cabo Verde, que dio la sorpresa en la última fecha y quedó como escolta en una de las zonas más peleadas, donde se esperaba un cruce contra Uruguay o incluso España.

Para un hipotético duelo de octavos, los rivales que asoman son Australia o Egipto. Si los oceánicos avanzan, se repetiría el cruce de Qatar 2022, donde Argentina ganó 2-1 con sufrimiento hasta el final.

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De cara a cuartos, todavía es pronto para anticipar, aunque la lógica marca a Colombia, primera del grupo K, como principal candidata. Un escalón más atrás, ya confirmada en su lugar del cuadro, aparece Suiza.

Para semifinales, los nombres que se perfilan son Brasil e Inglaterra, mientras que en una eventual final el rival saldría de Francia o España, los máximos candidatos del otro lado del cuadro.

Cómo se juegan los dieciseisavos de final

El formato es el mismo que rige habitualmente en las fases decisivas de los Mundiales: cada partido se define por eliminación directa, sin revancha.

Si hay igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, el partido se extiende a dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Y si la paridad persiste después del alargue, todo se resuelve desde el punto penal.