El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, sostuvo que el próximo candidato del peronismo a la Gobernación bonaerense debería surgir de la gestión municipal, defendió el liderazgo de Axel Kicillof dentro del Partido Justicialista y pidió ordenar las diferencias internas detrás de un proyecto común. Además, destacó el crecimiento demográfico de su distrito y aseguró que los municipios se convirtieron en el principal ámbito de contención social frente a la crisis económica.

En una entrevista con Radio Del Plata, el jefe comunal repasó su trayectoria política, analizó el escenario del peronismo y planteó los desafíos que enfrenta la Provincia de Buenos Aires de cara a los próximos años.

“El próximo gobernador debería salir de un municipio”

Una de las definiciones más contundentes de Mantegazza estuvo vinculada con el futuro político del peronismo bonaerense. El intendente consideró que la conducción provincial debería quedar en manos de un dirigente con experiencia de gestión territorial.

“Sería muy bueno que el próximo candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires provenga de la gestión territorial, de un intendente o una intendenta, porque el día a día de un municipio te da un dinamismo y un conocimiento muy importante de los problemas de la gente”, sostuvo.

El planteo llega en momentos en que el peronismo comienza a discutir liderazgos y estrategias rumbo a las elecciones de 2027, con Axel Kicillof consolidado al frente del PJ bonaerense.

El pedido para ordenar la interna del peronismo

Mantegazza también se refirió a las diferencias que atraviesa el justicialismo y pidió encauzar la discusión política sin perder el objetivo común.

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“Tenemos que ordenar las discusiones detrás de un proyecto común”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que las diferencias internas no deben ser vistas como un problema si se resuelven institucionalmente.

“Es sano que los liderazgos se diriman en elecciones internas y después todos acompañemos al que resulte elegido”, expresó.

Las declaraciones llegan pocos días después del homenaje encabezado por Kicillof en la Quinta de San Vicente por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, en una jornada marcada por la ausencia de Máximo Kirchner.

“El intendente es el primer lugar donde golpea la gente”

Durante la entrevista, el jefe comunal describió el rol que cumplen hoy los municipios frente a la situación económica y social.

“El intendente termina siendo el primer eslabón de contención de la sociedad”, señaló.

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Según explicó, muchas de las demandas vecinales exceden las competencias municipales, pero igualmente llegan a las intendencias.

“La gente viene por trabajo, por seguridad o por problemas que muchas veces no dependen del municipio, pero igual tenemos que dar respuestas”, indicó.

El crecimiento récord de San Vicente

Mantegazza destacó además el fuerte crecimiento que experimentó San Vicente en los últimos años.

Según explicó, el distrito fue el que más aumentó proporcionalmente su cantidad de habitantes y viviendas en el último Censo Nacional, impulsado por el fenómeno de descentralización que se aceleró tras la pandemia.

“Ese crecimiento nos obliga a planificar permanentemente para evitar desigualdades y garantizar infraestructura y servicios”, remarcó.

El intendente aseguró que el principal desafío consiste en acompañar esa expansión urbana con inversiones en obras públicas, educación, salud y transporte.

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Seguridad y reclamos por los cortes de luz

Entre los principales ejes de gestión, Mantegazza destacó la decisión de involucrar activamente al municipio en tareas de prevención del delito.

Explicó que San Vicente tomó como referencia el modelo implementado en Ezeiza, reforzando la inversión en cámaras de vigilancia, móviles y patrullaje preventivo para complementar el trabajo de las fuerzas provinciales.

También cuestionó los reiterados cortes de suministro eléctrico y señaló que el municipio mantiene reclamos permanentes ante EDESUR por las deficiencias del servicio.

Del fútbol a la política

Sobre el final de la entrevista, el intendente dejó por un momento la política y habló de su otra pasión: el fútbol.

Recordó su pasado como defensor central, su formación como licenciado en Gestión Deportiva y ratificó su fanatismo por Boca Juniors.

Además, expresó su respaldo a la conducción de Juan Román Riquelme y contó que suele participar de partidos de fútbol junto a otros intendentes bonaerenses, un espacio que, según dijo, también sirve para fortalecer el diálogo político más allá de las diferencias partidarias.