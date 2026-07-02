Jujuy se fue a la vanguardia del turismo verde con una propuesta espectacular que combina tecnología limpia con la belleza clásica de sus cerros. De este modo, el Tren Solar de la Quebrada se perfila como el planazo ideal para armar una escapada inolvidable durante esta segunda mitad del año. Por lo tanto, los viajeros tienen la oportunidad de disfrutar de los paisajes del norte con una mirada súper sustentable. Los vagones tienen unos ventanales panorámicos gigantescos que te hacen sentir metido adentro de las montañas de colores durante todo el viaje.

Interior del Tren Solar

La flexibilidad total a la hora de armar el itinerario es el punto más fuerte que tiene este paseo norteño. Asimismo, el boleto único funciona con el sistema hop-on hop-off, lo que significa que te podés bajar en el pueblo que más te guste, recorrer las ferias, comer unas empanadas en alguna peña y volver a subirte al tren en las frecuencias siguientes. Por otra parte, esta modalidad le da un empujón espectacular a la economía regional, logrando que los turistas pasen más tiempo consumiendo y conociendo los mercados locales.

Estaciones del recorrido, horarios y las dos opciones para viajar

El tren une los puntos más icónicos de la Quebrada en un viaje que dura cerca de dos horas en total. Las formaciones hacen cuatro salidas diarias distribuidas con toda la estrategia entre las 8:00 y las 20:00 horas, uniendo los andenes de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara y la nueva estación de Posta de Hornillos. Para amoldarse a los tiempos de cada turista, los coordinadores armaron dos grandes alternativas diurnas.

Por un lado, tenés la Experiencia 360°, que es la opción más completa porque recorre las seis paradas del mapa e incluye guías especializados, propuestas culturales y degustaciones de cocina casera en cada andén. Por el otro, idearon la Experiencia 180°, un trayecto más corto y rápido pensado para los que van con el tiempo justo, garantizando una vuelta a Purmamarca el mismo día después de haber contemplado los cerros desde una perspectiva única.

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El tarifario oficial para la temporada de julio a diciembre de 2026

La empresa ya dejó listo el cuadro de precios para el segundo semestre y tiró un datazo clave: si pagás con transferencia bancaria o usando billeteras virtuales, te ahorrás 40.000 pesos por pasaje en comparación con las tarifas para tarjetas de crédito.

Para los residentes argentinos mayores de 13 años, el ticket con el descuento digital sale 225.000 pesos, mientras que con tarjeta de crédito sube a 265.000 pesos, con la opción de financiarlo en 3 cuotas sin interés de 88.333 pesos o en 6 cuotas fijas de 52.558 pesos. Los jubilados pagan una tarifa especial de 195.000 pesos con transferencia o plataformas virtuales y 235.000 pesos con tarjeta, con planes de 3 pagos sin interés de 78.333 pesos o 6 cuotas fijas de 46.608 pesos.

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En el caso de los chicos de 3 a 12 años, la tarifa queda en 185.000 pesos por medios electrónicos y sube a 225.000 pesos si pasás la tarjeta, pudiendo financiarse en 3 cuotas sin interés de 75.000 pesos o 6 cuotas fijas de 44.625 pesos. Un detalle importante es que los nenes de hasta 2 años viajan completamente gratis. Para los turistas extranjeros, la tarifa general se fijó en 245.000 pesos abonando con transferencia o billetera virtual, y en 285.000 pesos con tarjeta de crédito, con planes de 3 cuotas sin interés de 95.000 pesos o 6 cuotas fijas de 56.525 pesos.

Astroturismo y salidas nocturnas bajo el cielo Starlight

Tren solar

Los encantos del tren no se terminan cuando se esconde el sol. La bajísima contaminación lumínica que hay en la Quebrada de Humahuaca le permitió a Jujuy conseguir la certificación internacional Starlight, un sello de calidad que posiciona al norte argentino como un lugar de élite mundial para mirar las estrellas y hacer astroturismo.

Cielo en movimiento

Finalmente, aprovechando este cielo tan limpio y oscuro, el Tren Solar sumó excursiones nocturnas exclusivas con cupos súper limitados. La propuesta te permite hacer observación astronómica directa a través de los techos y paredes vidriadas de las formaciones, mientras disfrutás de un menú regional de pasos con vinos de altura, completando una escapada de primer nivel en suelo jujeño.