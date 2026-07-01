Épico: Bélgica protagonizó una remontada histórica ante Senegal y avanzó a los octavos del Mundial 2026

Ante la sorpresa internacional, Bélgica protagonizó una de las remontadas más impactantes del Mundial 2026 al vencer por 3 a 2 a Senegal, en tiempo suplementario, en el Seattle Stadium, y selló su clasificación a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia.

El conjunto europeo parecía despedirse del torneo tras quedar dos goles abajo y mostrar una versión deslucida durante gran parte del encuentro. Sin embargo, reaccionó en los minutos finales del tiempo reglamentario con tantos de Romelu Lukaku y Youri Tielemans para forzar la prórroga, donde el propio mediocampista convirtió de penal el gol del triunfo.

Senegal dominó el partido desde el comienzo y generó las situaciones más claras. A los 12 minutos, Ismail Jakobs desbordó por la izquierda y asistió a Ismaïla Sarr, cuyo remate se estrelló en el palo tras una intervención de Thibaut Courtois.

La presión africana tuvo premio a los 25 minutos del primer tiempo. Sadio Mané envió un preciso centro al área, Sarr volvió a impactar el balón contra el poste y, atento al rebote, Habib Diarra apareció para empujar la pelota y establecer el 1 a 0.

Bélgica apenas inquietó antes del descanso con un remate de Maxim De Cuyper que controló sin problemas el arquero Mory Diaw, reflejando una primera mitad en la que nunca logró imponer su juego.

Para el complemento, el entrenador Rudi García decidió el ingreso de Romelu Lukaku en busca de mayor peso ofensivo, aunque el inicio del segundo tiempo volvió a favorecer a Senegal. A los seis minutos, Moussa Niakhaté lanzó un pelotazo largo, Sarr controló con calidad, le ganó la posición a Arthur Theate y definió con precisión ante Courtois para ampliar la ventaja a 2 a 0.

Cuando el panorama parecía irreversible, Bélgica encontró una reacción inesperada. Tras un primer aviso de Dodi Lukebakio, Thomas Meunier envió un centro rasante desde la derecha y Lukaku apareció a los 41 minutos para descontar y devolverle la esperanza a su equipo.

El envión anímico fue inmediato. Apenas tres minutos después, Leandro Trossard asistió a Youri Tielemans, que definió con precisión para marcar el 2 a 2 y enviar el partido al tiempo suplementario.

En la prórroga, ambos equipos buscaron el gol del triunfo, aunque fue Bélgica la que terminó inclinando la balanza. Cuando restaban pocos minutos para el final, Lamine Camara derribó a Tielemans dentro del área. Tras la revisión del VAR, el árbitro hondureño Saíd Martínez sancionó penal.

El propio Tielemans asumió la responsabilidad desde los doce pasos y no falló. Con un remate certero, selló el 3 a 2 definitivo y completó una remontada memorable para los europeos, que pasaron de estar al borde de la eliminación a meterse entre los 16 mejores del torneo.

La victoria ratificó el carácter de un seleccionado que supo reaccionar en el momento más crítico y que ahora buscará seguir avanzando en la Copa del Mundo. Senegal, en cambio, se despidió con la sensación de haber tenido el partido bajo control durante gran parte de la noche, pero de haber dejado escapar una clasificación que parecía asegurada.