Los esquemas de cobro de los sectores pasivos y los beneficiarios de prestaciones sociales entran en vigencia con modificaciones en sus valores nominales a partir de esta semana. De este modo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tendrán un incremento del 2,15% en las liquidaciones correspondientes a julio. Por lo tanto, el porcentaje de actualización se aplica siguiendo la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo que fue publicado de manera oficial por el INDEC.

Los beneficiarios que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional contará con un refuerzo económico para apuntalar el poder adquisitivo frente a la dinámica de precios actual. Asimismo, el Gobierno nacional ratificó la continuidad de la entrega del bono extraordinario de 70 mil pesos destinado a quienes cobran el haber mínimo de ANSES. Por otra parte, desde las dependencias del organismo previsional recordaron que la totalidad de los montos actualizados se acreditarán de forma directa en las cuentas de los titulares respetando los días estipulados en el calendario habitual de pagos.

El nuevo piso de ANSES para las jubilaciones y pensiones

ANSES aumentará un 2,15 por ciento las jubilaciones y pensiones en julio

Con la combinación del aumento por movilidad y el plus extraordinario, el esquema detallado por el Ministerio de Capital Humano se estructurará bajo los siguientes valores durante julio

Jubilaciones y Pensiones Mínimas

Haber mínimo con aumento: la jubilación mínima garantizada por ley se ubica en los 411.989,33 pesos .

la jubilación mínima garantizada por ley se ubica en los . Monto total con bono: al sumar el refuerzo de 70 mil pesos, el piso mínimo que percibirá un jubilado alcanza los 481.989,33 pesos .

al sumar el refuerzo de 70 mil pesos, el piso mínimo que percibirá un jubilado alcanza los . Plus proporcional: para aquellos beneficiarios que superen el haber mínimo tradicional, se liquidará un monto extra proporcional hasta alcanzar el techo de los 481.989,33 pesos.

Pensiones No Contributivas y PUAM

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el ingreso base asciende a 329.591,46 pesos. Al sumarse el bono de 70 mil pesos, el monto final de cobro se consolida en 399.591,46 pesos .

el ingreso base asciende a 329.591,46 pesos. Al sumarse el bono de 70 mil pesos, el monto final de cobro se consolida en . Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: el haber mensual con la actualización del 2,15% pasa a ser de 288.392,53 pesos. Con el agregado del refuerzo estatal, la cifra final queda en 358.392,53 pesos.

Así quedan las asignaciones familiares, la AUH y la Tarjeta Alimentar

De igual importancia, el incremento por movilidad impacta de forma directa en las asignaciones de protección social que reciben las familias de menores ingresos en todo el territorio nacional:

Asignación Universal por Hijo (AUH): el valor de la prestación básica mensual se eleva a los 148.049 pesos .

el valor de la prestación básica mensual se eleva a los . AUH por Hijo con Discapacidad: debido a los índices de cobertura específicos, el monto de esta asignación salta a los 482.062 pesos .

debido a los índices de cobertura específicos, el monto de esta asignación salta a los . Asignación Familiar por Hijo (SUAF): para los trabajadores registrados que se encuentran dentro del primer rango de ingresos previstos por el sistema, el beneficio pasa a ser de 74.033 pesos.

Finalmente, de ANSES recordaron que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo mantienen de manera complementaria el acceso a las partidas de la Tarjeta Alimentar, las cuales se acreditan en la misma fecha y cuenta de la seguridad social según la cantidad de hijos menores a cargo. Los cronogramas específicos de pago divididos por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) ya pueden consultarse de forma gratuita a través de la plataforma digital Mi ANSES introduciendo la clave de la seguridad social.