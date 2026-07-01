El actor, director, dramaturgo y docente teatral Santiago Ríos murió este miércoles a los 71 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices mediante un comunicado oficial. La noticia generó profundo pesar en el ambiente artístico, donde era reconocido por una carrera de más de cuatro décadas que lo convirtió en un rostro habitual del teatro argentino y de numerosas producciones televisivas y cinematográficas.

Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 15 de octubre de 1955, Ríos desarrolló una trayectoria marcada por la versatilidad. Se desempeñó como actor, director y maestro de teatro, formando a nuevas generaciones de intérpretes y participando de algunos de los proyectos más importantes de la escena nacional. Estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1995 y se había formado con destacados referentes de la actuación como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet.

A lo largo de su carrera construyó un perfil sólido y respetado, combinando trabajos en el circuito teatral oficial, comercial e independiente con una intensa actividad en televisión y cine. Su presencia en la pantalla chica fue constante y le permitió integrar el elenco de algunas de las ficciones más populares de las últimas décadas.

Entre sus participaciones televisivas se destacan títulos emblemáticos como “Los simuladores”, “Tumberos”, “Casados con hijos”, “Son amores”, “Los Roldán”, “La niñera”, “Patito Feo”, “Casi ángeles”, “Graduados”, “100 días para enamorarse” y “ATAV – Argentina, tierra de amor y venganza”. Más recientemente, formó parte de la serie “El mejor infarto de mi vida”, demostrando que seguía plenamente vigente en la industria audiovisual.

Sin embargo, el teatro fue siempre uno de los pilares de su carrera. Sobre los escenarios trabajó bajo la dirección de figuras fundamentales de la escena argentina como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari, entre otros.

Su recorrido teatral incluyó recordadas producciones como “Los Locos Addams”, “Rey Lear”, “Stefano”, “Sinvergüenzas”, “Marat-Sade”, “Filomena Marturano”, “Extraña pareja” y “Dice mamá que basta”, obras que reflejaron su capacidad para transitar con solvencia desde los clásicos hasta la comedia y el teatro contemporáneo.

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En la pantalla grande también dejó una marca con actuaciones en películas como “Corazón iluminado”, “Lucky Luke”, “La furia”, “Amor a mares”, “Tiro de gracia”, “La boleta”, “1978” y “El abismo… todavía estamos”, consolidando una carrera caracterizada por la diversidad de registros y personajes.

Además de su labor artística, Ríos fue un comprometido docente teatral. Durante años transmitió sus conocimientos y experiencia a numerosos actores y actrices, una faceta que quienes lo conocieron destacan como parte fundamental de su legado. Su trabajo como formador fue tan constante como su presencia en los escenarios y los sets de filmación.

Al informar su fallecimiento, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas, y resaltó la trayectoria de un artista que dedicó su vida al teatro y al audiovisual argentino.

Con su muerte, el espectáculo nacional despide a un intérprete de enorme oficio, cuya carrera atravesó generaciones de espectadores y dejó una huella tanto en las tablas como en la televisión y el cine. Su legado permanecerá en las numerosas obras y producciones de las que formó parte, así como en los actores que encontraron en él a un maestro y referente de la profesión.