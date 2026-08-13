Netflix sumó una de sus grandes apuestas del mes para darle un cierre definitivo a una de sus ficciones juveniles más exitosas. Durante la semana del 15 al 21 de agosto, la plataforma de streaming renueva su oferta con producciones que van desde la temporada final de Outer Banks hasta el desembarco masivo de la saga cinematográfica de Misión: Imposible. Estos nuevos estrenos de Netflix buscan retener a los suscriptores mediante una combinación de acción, romance, investigaciones corporativas y un fuerte protagonismo de historias de origen argentino.

Sacrificio de Sangre

El esperado final de Outer Banks y las nuevas series de Netflix

El martes 20 de agosto marca el comienzo del desenlace para los Pogues. Tras la dolorosa pérdida de uno de sus miembros, el grupo protagónico de Outer Banks busca venganza y redención mientras rastrea contrarreloj un artefacto robado que podría alterar su suerte para siempre. A esta exitosa ficción se le suman otras propuestas internacionales que enriquecen los estrenos de Netflix en el disputado apartado de las series.

Outer Banks: Temporada 5 el 20 de agosto en Netflix

Desde el Reino Unido, un nuevo y variado grupo de solteros ingresa a las famosas cápsulas buscando llegar al altar en la tercera temporada del reality El amor es ciego, disponible desde el lunes 19. Ese mismo día aterriza en el catálogo el fenómeno turco ¿Qué culpa tiene Fatmagül? con sus dos primeras temporadas, narrando la dura lucha de una mujer por encontrar justicia tras sufrir una violenta agresión y verse obligada a casarse con uno de los involucrados. Por su parte, la intriga criminal se hace presente con Sacrificio de sangre, un thriller policial donde un detective debe aliarse a la fuerza con su distante padre expolicía para atrapar a un asesino, compartiendo fecha de lanzamiento con el drama japonés S&X, centrado en un terapeuta que atiende diversos casos íntimos mientras lidia con su propia batalla secreta.

Cine de acción, clásicos y documentales impactantes

En el terreno de los largometrajes, los estrenos de Netflix del viernes 21 de agosto están encabezados por la llegada de la franquicia de acción más representativa de Tom Cruise: Misión: Imposible. Las vertiginosas aventuras del agente Ethan Hunt desembarcan de forma conjunta, permitiendo a los usuarios maratonear desde las primeras tres entregas hasta las aclamadas secuelas Protocolo Fantasma y Repercusión.

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Todas las de Misión Imposible en Netflix

La tensión continúa en la pantalla grande con La captura, un tenso drama basado en hechos reales sobre dos oficiales que, en las últimas horas de su turno, cruzan sus caminos con el peligroso líder de un cartel. Quienes prefieran historias con otra cadencia podrán darle una oportunidad a Quince días, una emotiva cinta juvenil sobre un verano tranquilo que se ve alterado por la aparición de un viejo amor de la infancia, o disfrutar del aclamado clásico carcelario Sueños de fuga, protagonizado por un banquero condenado injustamente que forja una amistad inolvidable con su compañero de encierro.

Por el lado de la no ficción, el documental de investigación pisa fuerte con Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing. Esta cruda producción expone, a través de testimonios y denunciantes, cómo los constantes encubrimientos y las agresivas políticas de reducción de costos provocaron fallos fatales en la industria aeronáutica. Previamente, el entretenimiento surcoreano también dice presente con el reality ¿Qué hacemos escalando montañas?, donde cuatro celebridades sin ningún tipo de experiencia intentan conquistar las desafiantes cimas nevadas de su país.

Anuncios nacionales y el futuro de la plataforma

Más allá de los lanzamientos inmediatos del catálogo, la plataforma generó una enorme repercusión con sus eventos y adelantos para los próximos meses. El foco estuvo puesto en la industria audiovisual argentina gracias a la presentación oficial de la serie sobre Moria Casán. El evento se llevó a cabo en el Teatro Lola Membrives, donde los protagonistas y el elenco celebraron junto a la prensa bajo la consigna “Coronados de Moria vivamos”, palpitando su inminente debut. A la par, se reveló el esperado tráiler del documental Fito Páez: El mundo cabe en una canción. Dirigida por Matías Gueilburt, esta película promete un retrato íntimo y sincero del músico rosarino y llegará a los usuarios el 3 de septiembre.

Moria 14 de agosto en Netflix

El calendario a futuro de los estrenos de Netflix se completó con un aluvión de imágenes inéditas a nivel internacional. El 17 de septiembre será el turno de Monstruo: La historia de Lizzie Borden, la exitosa serie de antología creada por Ryan Murphy que adelantó su tono macabro respetando la escalofriante premisa textual: “Lizzie Borden tomó un hacha…”. En octubre, precisamente el día 9, Ben Affleck dirige y protagoniza el thriller Animales, cuyo primer avance dejó en claro su cruda advertencia: “El poder no te hace intocable”. Las producciones venideras también incluyen el romance mexicano de época Mal de Amores, el drama musical Cuatro manos, dos sonatas y el proyecto sobre medios de comunicación INK, pautado para enero del próximo año. Finalmente, los fanáticos de la comedia y el romance adolescente celebraron la confirmación de que la cuarta temporada de Mi vida con los chicos Walter ya comenzó su rodaje, al igual que la etapa de producción de Son como niños 3.

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