Con el recambio de nombres en el Gabinete todavía fresco, el presidente Javier Milei volvió a mover fichas en el tablero político y económico. Apenas un día después de desplazar a Manuel Adorni y designar a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, el Gobierno presentó un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de impedir por ley que la autoridad monetaria financie el déficit fiscal mediante emisión de pesos.

La iniciativa busca convertirse en una de las reformas estructurales más importantes de la gestión libertaria. El Ejecutivo pretende transformar al Banco Central en un organismo con mayor independencia técnica y eliminar los mecanismos que, según el oficialismo, alimentaron durante décadas la inflación argentina.

Qué cambia con la reforma del Banco Central

El proyecto apunta a revertir las modificaciones introducidas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012 y establece como eje central la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro Nacional, una herramienta utilizada históricamente para financiar el gasto público mediante emisión monetaria.

Además, la propuesta contempla avanzar hacia un sistema de competencia de monedas, uno de los pilares del programa económico de Milei, y reorganizar el balance del Banco Central mediante el traspaso de pasivos de corto plazo al Tesoro Nacional. Según la visión oficial, estas medidas permitirían consolidar un esquema monetario más estable y reducir las presiones inflacionarias de largo plazo.

La presentación llega en un momento políticamente sensible para la Casa Rosada, que intenta dejar atrás la crisis generada por la salida de Adorni y retomar la agenda legislativa con proyectos de alto impacto.

Santilli, Bullrich y la ofensiva en el Senado

Mientras el Presidente impulsa la reforma económica, el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya comenzó a trabajar junto con la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, para acelerar las negociaciones con gobernadores y legisladores.

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El objetivo inmediato es reactivar la actividad parlamentaria y avanzar con las iniciativas prioritarias del Gobierno, entre ellas el proyecto para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para agosto del próximo año.

Dentro del oficialismo consideran que mantener las primarias podría abrir escenarios que complicarían la estrategia electoral de Milei rumbo a una eventual reelección.

Por un lado, creen que una interna podría permitir que el peronismo encuentre un liderazgo competitivo capaz de reunificar al espacio. Por otro, también observan el riesgo de que aparezca una tercera fuerza de perfil liberal o de centroderecha que divida el voto afín al Gobierno.

Las señales que inquietan al mercado

Mientras el Gobierno apuesta a consolidar su programa económico, algunos indicadores comenzaron a mostrar señales que los analistas siguen de cerca.

A pesar de una liquidación del agro superior a los US$ 3.000 millones durante junio, la recaudación tributaria volvió a retroceder en términos reales debido al menor nivel de actividad económica.

El economista Orlando Ferreres advirtió que “la inversión bruta real cayó en mayo 6% anual” y atribuyó ese comportamiento a la debilidad del consumo y a la falta de incentivos suficientes para nuevas inversiones.

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Según el especialista, la escasa expansión de la demanda lleva a que muchas empresas posterguen proyectos de inversión, un escenario que podría limitar el crecimiento económico durante los próximos meses.

Crece la dolarización de los ahorros

Otro fenómeno que comenzó a acelerarse es la búsqueda de cobertura en dólares.

De acuerdo con el análisis económico, tanto los depósitos a plazo fijo en pesos como los depósitos en moneda estadounidense permanecen prácticamente estancados, una señal interpretada como una mayor preferencia de los ahorristas por retirar sus divisas del sistema financiero y conservarlas fuera de los bancos.

En ese contexto, durante la jornada volvieron a subir la mayoría de las cotizaciones del dólar y el Banco Central redujo nuevamente el volumen de compras diarias de divisas, aunque logró incrementar las reservas internacionales gracias a compensaciones bancarias de fin de mes.

Al mismo tiempo, el riesgo país descendió hasta los 421 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2018, mientras que la Bolsa porteña volvió a cerrar en terreno negativo y varias acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes caídas.

Con este escenario, el Gobierno busca combinar una ofensiva política en el Congreso con nuevas reformas económicas que consoliden su programa fiscal y monetario. La aprobación de la reforma del Banco Central aparece ahora como una de las principales apuestas de Milei para la segunda mitad del año, en un contexto donde la estabilidad financiera convive con señales de desaceleración económica y un mercado que continúa monitoreando cada movimiento oficial.