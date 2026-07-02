Con la salida de Manuel Adorni del Gobierno ya consumada, Karina Milei dio un paso decisivo para fortalecer su influencia política y avanzar sobre uno de los terrenos que considera estratégicos para la gestión: el Congreso. La secretaria general de la Presidencia reunió en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza, presentó formalmente su mesa chica, el equipo que la acompañará en la coordinación legislativa y dejó en claro que buscará recuperar la iniciativa parlamentaria del oficialismo.

La hermana del presidente Javier Milei apuesta a consolidar una estructura política propia para monitorear de cerca las negociaciones en ambas cámaras y acelerar el tratamiento de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

La movida se produce luego de semanas marcadas por la crisis política que terminó con la salida de Adorni y obligó al oficialismo a reorganizar su esquema de poder.

Quiénes integran el equipo de Karina Milei

La nueva mesa política que presentó Karina Milei está integrada por dirigentes que ya ocupaban lugares de relevancia dentro del oficialismo, pero que ahora tendrán un rol más activo en la articulación legislativa.

Entre los principales nombres aparecen Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, dos de los dirigentes de mayor confianza de la secretaria general.

También forma parte del esquema el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien tendrá la misión de coordinar la relación política con el Congreso y los gobernadores.

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A ese grupo se suman los presidentes de los bloques libertarios: Patricia Bullrich, en el Senado, y Gabriel Bornoroni, en la Cámara de Diputados.

El equipo se completa con el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien además será el futuro vicejefe de Gabinete; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el asesor legislativo Ariel Ferrentino, encargado de la estrategia comunicacional del bloque.

El objetivo: recuperar la agenda del Gobierno

La reorganización responde a un objetivo concreto: volver a poner en marcha la agenda legislativa del Gobierno.

Con la crisis generada por la salida de Adorni fuera del centro de la escena, en la Casa Rosada consideran que llegó el momento de concentrar los esfuerzos en los proyectos pendientes que el Ejecutivo envió al Congreso.

Por eso, Karina Milei decidió involucrarse de manera directa en el seguimiento de las negociaciones parlamentarias y en la definición de las prioridades políticas.

La intención es acelerar el tratamiento de las principales reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y evitar nuevos tropiezos en el trámite legislativo.

Control sobre las negociaciones

Según trascendió, la secretaria general incluso creó un grupo de WhatsApp integrado por sus principales referentes legislativos para monitorear en tiempo real el estado de las negociaciones y coordinar la estrategia política del oficialismo.

La decisión también busca centralizar la información y reducir los márgenes para negociaciones individuales que puedan alterar la planificación del Gobierno.

De acuerdo con fuentes parlamentarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, Karina Milei pretende que las iniciativas más relevantes comiencen a debatirse primero en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo considera que tiene mayor capacidad para construir acuerdos.

El mensaje hacia Patricia Bullrich

Uno de los aspectos más comentados de la reorganización interna fue el nuevo rol asignado a Patricia Bullrich.

Si bien la senadora continuará al frente del bloque oficialista en la Cámara Alta, en el Gobierno admiten que algunas decisiones adoptadas por la dirigente generaron malestar dentro del círculo de confianza presidencial.

“Patricia a veces se manda las Patriciadas y la querés matar. Está alineada, pero aun así, cuando preparás una sesión tenés que tener en cuenta el mapa de los aliados, pero también a Patricia Bullrich”, reconoció una fuente legislativa a esta agencia.

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En ese contexto, la creación de una mesa política encabezada por Karina Milei también apunta a ordenar la estrategia parlamentaria y evitar movimientos que puedan alterar las negociaciones con los bloques dialoguistas.

Santilli ya comenzó a ordenar la agenda

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya empezó a desempeñar un papel central dentro del nuevo esquema político.

La semana pasada mantuvo una reunión con Bullrich en el Senado para revisar el estado de los principales proyectos impulsados por el Gobierno y establecer las prioridades legislativas para las próximas semanas.

Su incorporación busca reforzar la coordinación política después de la salida de Adorni y darle mayor volumen a las negociaciones con gobernadores, legisladores y sectores aliados.

La apuesta del oficialismo

En la Casa Rosada consideran que el nuevo esquema permitirá recuperar la iniciativa política y dejar atrás la crisis que atravesó el Gobierno durante las últimas semanas.

Incluso, puertas adentro del oficialismo sostienen que la salida de Adorni también modificó el escenario parlamentario.

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“Los que más perdieron con el corrimiento fueron los de Unión por la Patria”, ironizó un funcionario consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

Con Karina Milei al frente de la coordinación política, un jefe de Gabinete con experiencia parlamentaria como Santilli y una mesa integrada por los principales referentes libertarios, el Gobierno busca relanzar su ofensiva legislativa y convertir al Congreso en el principal escenario de la nueva etapa de gestión.