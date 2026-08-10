Aparecieron los $4 billones: Economía explicó dónde depositó el dinero y por qué no fue al Banco Central

El Ministerio de Economía explicó qué ocurrió con los cerca de $4 billones que el Tesoro obtuvo por encima de sus vencimientos en la última licitación de deuda y que no habían aparecido depositados, como era habitual, en su cuenta del Banco Central (BCRA).

La operación había generado interrogantes en el mercado e incluso el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había reconocido públicamente que no tenía precisiones sobre el destino del dinero. Ahora, desde el Palacio de Hacienda indicaron que los fondos fueron depositados en bancos comerciales con el objetivo de no retirar liquidez del sistema financiero.

La explicación llegó después de que la Secretaría de Finanzas alcanzara un rollover del 144% en la última colocación de deuda. Es decir, consiguió financiamiento por aproximadamente $4 billones más que los vencimientos que debía afrontar.

A diferencia de lo que suele ocurrir después de este tipo de operaciones, el excedente no terminó en la cuenta que posee el Tesoro en el Banco Central.

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Por qué Economía no depositó los $4 billones en el Banco Central

La decisión estuvo vinculada con la situación de liquidez del mercado. Cuando el Tesoro deposita fondos en su cuenta del BCRA, esos pesos salen temporalmente de circulación, ya que permanecen inmovilizados y no forman parte de la liquidez disponible para el sistema financiero.

Desde Economía explicaron que el objetivo de la licitación era extender los plazos de vencimiento de la deuda al menor costo financiero posible, pero sin profundizar al mismo tiempo la escasez de pesos.

“La liquidez la maneja el BCRA, el Tesoro no”, señalaron fuentes de la cartera económica.

Además, explicaron: “Lo que pasó en esta licitación es que tuviste un rollover de 144% y en realidad los pesos nunca se absorbieron porque en la licitación Finanzas priorizó el objetivo de extender duration a la menor tasa posible, pero al mismo tiempo se intentó no generar un impacto negativo en la liquidez del sistema”.

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De esta manera, una parte importante del dinero fue mantenida dentro del sistema bancario en lugar de ser transferida inmediatamente al BCRA.

El dato que había encendido las dudas por el dinero

Los interrogantes comenzaron después de analizar los movimientos de las cuentas oficiales posteriores a la liquidación de la licitación.

Al jueves 30 de julio, los depósitos del Tesoro en el Banco Central alcanzaban aproximadamente los $8,5 billones. Sin embargo, al día siguiente la cifra no aumentó con los fondos obtenidos en la colocación de deuda sino que, por el contrario, descendió hasta unos $8,3 billones.

El mercado esperaba encontrar allí aproximadamente $4 billones adicionales.

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La situación llegó hasta una conferencia de prensa del presidente del Banco Central, quien fue consultado sobre el tema.

“No tengo mucha respuesta para darte porque es una pregunta que corresponde hacerle al Tesoro. No creo que hayan desaparecido, puede ser que no lo haya traído acá. Estoy seguro de que si buscamos bien, en algún lado están; son bastantes como para no encontrarlos”, respondió Bausili.

Los $4 billones podrían volver a la cuenta del Tesoro en el BCRA

Desde Economía remarcaron que la decisión no necesariamente será permanente.

La absorción de esos pesos dependerá de las condiciones monetarias. Como actualmente existe un escenario de liquidez ajustada, el Gobierno decidió no profundizar esa situación retirando otros $4 billones del circuito financiero.

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Si las condiciones cambian y disminuye la tensión en el mercado monetario, los fondos podrían volver a depositarse en la cuenta del Tesoro en el Banco Central.

El objetivo, según explicaron desde Hacienda, es separar dos cuestiones: por un lado, la estrategia financiera del Tesoro para refinanciar y extender los vencimientos de deuda; por el otro, el manejo de la cantidad de dinero y la liquidez, que corresponde al Banco Central.

Qué efecto puede tener la decisión de Economía

La consultora Eco Go analizó el movimiento y calculó que los depósitos del Tesoro en el BCRA deberían haber aumentado unos $3,8 billones luego de la operación. En cambio, registraron una caída cercana a los $300.000 millones.

La firma estimó que aproximadamente $4,1 billones fueron transferidos a una cuenta del Banco Nación, con la posibilidad de utilizar esos recursos para financiar gastos o mejorar el fondeo de la entidad.

Según ese análisis, mantener los fondos dentro del sistema bancario puede tener consecuencias tanto fiscales como crediticias.

Por un lado, podría permitir cancelar deuda flotante y generar movimientos de caja con impacto en sectores como construcción, industria y comercio. Por otro, un mayor fondeo de la banca pública podría ampliar su capacidad para ofrecer líneas de financiamiento.

El economista Alejandro Giacoia, de EconViews, explicó que el mecanismo evita retirar pesos del mercado.

“Si los depositara en el BCRA, quedaría menos liquidez en el sistema y podría subir la tasa de interés. En cambio, depositándolos en el BNA, evita eso”, sostuvo.

Las críticas que generó la operación

La explicación oficial, sin embargo, no terminó con los cuestionamientos dentro del mercado.

Una de las dudas planteadas apunta a por qué el Tesoro decidió captar $4 billones adicionales, pagando una tasa de interés por esos fondos, si posteriormente iba a mantenerlos dentro del propio sistema financiero.

Una fuente del mercado cuestionó esa lógica y planteó que inicialmente el Gobierno parecía buscar retirar pesos para evitar una presión adicional sobre el dólar, pero posteriormente habría advertido que la absorción podía generar una restricción excesiva de liquidez y provocar una suba todavía mayor de las tasas de interés.

Así, la controversia por los $4 billones que había comenzado con la incógnita sobre dónde estaban los fondos pasó ahora a concentrarse en por qué el Gobierno decidió captarlos y luego mantenerlos dentro del sistema bancario.