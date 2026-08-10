Gustavo Menéndez marchó hasta la casa de Cristina Kirchner y pidió que vuelva a ser candidata: “Firmo con las dos manos”

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, encabezó una movilización hasta el domicilio de Cristina Kirchner, en San José 1111, para expresar su respaldo a la expresidenta y reclamar por su libertad, a un año del comienzo de su prisión domiciliaria.

Bajo la consigna “Éramos tan felices y no nos dimos cuenta”, vecinos, jubilados y militantes partieron desde Merlo hacia la Ciudad de Buenos Aires para participar de una jornada que incluyó actividades culturales y culminó con un saludo de la exmandataria desde el balcón.

Durante la actividad, Menéndez cuestionó la situación judicial de Cristina Kirchner, reivindicó las políticas implementadas durante los gobiernos kirchneristas y lanzó fuertes críticas contra la gestión de Javier Milei.

Gustavo Menéndez apuntó contra Javier Milei

El jefe comunal vinculó la convocatoria con una discusión más amplia sobre los modelos de país y contrapuso las políticas de los gobiernos kirchneristas con las decisiones de la actual administración nacional.

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“El lema de hoy es ‘Éramos tan felices y no nos dimos cuenta’. Y después, lo del país desde las políticas públicas. Un presidente puede destruir un país, como lo está haciendo Milei; puede disgregarlo, puede hasta ponerle una bandera de remate, como intentó hacerlo con la ley de extranjerización de tierras”, sostuvo Menéndez a Radio del Plata.

En contraposición, el intendente destacó el papel que, según su mirada, pueden tener las políticas estatales en el desarrollo del país.

“Y también está la otra cara de la moneda, que es cómo se puede construir un país a través de políticas públicas”, agregó.

Como parte de la jornada, los organizadores prepararon un desfile con más de mil antorchas eléctricas, cada una vinculada con políticas públicas que Menéndez atribuyó a las gestiones de Cristina Kirchner.

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Menéndez pidió que Cristina Kirchner vuelva a ser candidata

Pero una de las definiciones políticas más fuertes del intendente de Merlo llegó cuando fue consultado sobre el futuro de la expresidenta.

En medio de banderas que planteaban el regreso del peronismo y de Cristina Kirchner, Menéndez manifestó abiertamente su deseo de que la exmandataria vuelva a competir electoralmente.

“Las banderas dicen que vuelve el peronismo, que vuelve Cristina. Ella es la consigna, tiene que volver ella”, aseguró.

Y redobló la apuesta:

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“Mirá, si vos me decís Cristina candidata, firmo con las dos manos, los dos pies y con el corazón. Creo que nadie representa mejor que ella las necesidades de la Argentina, la resolución de las necesidades de la Argentina, sin perjudicar a ninguno de los sectores”, afirmó Menéndez.

El intendente de Merlo cuestionó la condena contra Cristina Kirchner

Durante la movilización, Menéndez también volvió a cuestionar la condena a seis años de prisión contra la expresidenta y defendió su inocencia.

“Es vergonzosa, sin pruebas”, afirmó el jefe comunal, quien además sostuvo: “La investigación internacional va a demostrarlo”.

El intendente reivindicó además la relación política del kirchnerismo con distintos sectores sociales y aseguró que quienes participaron de la marcha mantienen una “deuda de lealtad eterna” con Cristina Kirchner.

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“Cristina jamás se olvidó del pueblo, con Perón y Evita nos dio los días más felices junto con Néstor y hoy es un momento de su vida durísimo, por estar privada de su libertad, proscripta”, manifestó.

Cristina Kirchner salió al balcón para saludar a los manifestantes

La movilización reunió a vecinos de Merlo, jubilados y agrupaciones políticas que se trasladaron hasta el barrio porteño de Constitución.

Durante la jornada participaron artistas, músicos y muralistas del distrito, mientras las distintas intervenciones estuvieron enfocadas en recordar políticas públicas implementadas durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Uno de los momentos centrales ocurrió cuando Cristina Kirchner salió al balcón de su domicilio para saludar a los manifestantes concentrados sobre la calle San José.

La actividad concluyó con un encendido de antorchas alrededor de una gigantografía de la Argentina realizada sobre el asfalto.