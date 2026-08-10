El creciente nivel de endeudamiento y la asfixia inflacionaria se han convertido en los emergentes más críticos y dolorosos de la actual coyuntura en la Argentina. Lejos de ser meros números en una planilla, la crisis económica se materializa de forma descarnada en la vida diaria de miles de hogares que, ante la imposibilidad de afrontar gastos básicos como la vivienda o la salud, se ven forzados a recurrir a instrumentos financieros de altísimo costo o, en el peor de los casos, a tomar decisiones irreversibles ante la falta de salidas.

Crisis económica, Manifestaciones y deudas

La tragedia de Cipolletti: un alquiler impagable y un final devastador

El impacto del desamparo económico encontró su rostro más trágico en la ciudad rionegrina de Cipolletti. Allí, la Justicia investiga la muerte de Jorge Horacio Ortiz, un jubilado que fue hallado sin vida en su departamento de la calle Río Santiago, en lo que se presume fue un pacto suicida con su pareja, Mabel, quien sobrevivió y permanece internada en estado delicado.

Investigan el suicidio de un jubilado en Río Negro y un posible pacto con su pareja

El trasfondo del drama es puramente por una crisis económica. Según la investigación policial y los detalles revelados por el periodista Facundo Kablan, la pareja percibía la jubilación mínima (cercana a los $600.000) y destinaba la totalidad de ese ingreso al pago de su vivienda. La desesperación se apoderó de ellos cuando la propietaria del inmueble les notificó las nuevas condiciones para renovar el contrato: el monto mensual saltaría de $600.000 a más de $1.000.000, exigiéndoles además un adelanto de $3.000.000 para firmar.

Acorralados por los gastos de medicación, comida y el inminente desalojo, el matrimonio dejó una carta detallando su situación económica antes de ingerir una alta dosis de clonazepam.

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La espiral de las deudas: de la salud a la ruina

Fragmento del programa de Pablo Duggan donde un oyente cuenta su realidad para enfrentar sus deudas

El drama de la vivienda y la salud también se reflejó en un crudo testimonio que sacudió la agenda mediática. Durante la emisión del programa Todo es posible, conducido por Pablo Duggan en Radio 10, un oyente relató en vivo cómo una urgencia médica lo empujó a la ruina absoluta, llevándolo a pedir ayuda en el santuario de San Cayetano.

“Para pagar la operación tuvimos que sacar un crédito. Después, como la cuota no paraba de aumentar, empezamos a pedir préstamos para poder seguir pagándolo. Hoy debo cerca de 16 millones de pesos y mi mujer casi 10 millones. Tenemos que entregar la llave de la casa porque ya no podemos pagar el alquiler. No sé adónde vamos a ir”, relató el hombre, visibilizando la trampa financiera que hoy asfixia a gran parte de la clase media y trabajadora.

La postura oficial y el reclamo de intervención estatal sobre la crisis económica

Javier Milei dijo“nadie les puso una pistola en la cabeza” para LN+

Frente a este desolador panorama, la respuesta del Gobierno nacional ha sido tajante. El presidente Javier Milei ha remarcado que la contracción de deudas es un problema de orden estrictamente privado en el cual el Estado no debe intervenir, argumentando que a las personas “nadie les puso una pistola en la cabeza” para endeudarse, minimizando la discusión de estos casos como una mera cuestión de “sentimientos”.

Esta perspectiva de desregulación absoluta fue duramente interpelada desde la esfera legislativa. En una entrevista concedida a Rolando Graña para el programa RPM (Radio del Plata, AM 1030), el diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, responsabilizó directamente a las políticas oficiales por la crisis económica: “La gente no llega al día 10 porque han aumentado las tarifas, ha aumentado todo. Destrozaron y rompieron la economía familiar”.

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El legislador puso el foco en la falta de regulación sobre las plataformas financieras y billeteras virtuales, acusándolas de aprovecharse de la urgencia social. “Si te prestaban 3 millones de pesos en una billetera a 12 meses, devolvías 4.800.000 pesos. Eso ya no es ni usura, es salir de caño”, sentenció Castagneto, exigiendo límites inmediatos a estas tasas de interés.

Conflictividad social y advertencias institucionales

El mapa del sobreendeudamiento como resultado de la crisis económica

En su análisis, Castagneto trazó un vínculo directo entre la crisis económica, el ajuste fiscal y el aumento de la conflictividad en las calles, advirtiendo que estos modelos “terminan con represión”. Asimismo, alertó sobre una ruptura del federalismo en la relación de la Casa Rosada con los gobernadores y advirtió sobre las peligrosas modificaciones a la carta orgánica del Banco Central, asegurando que prohibirle financiar al Tesoro equivale a “apagar el Estado”.

Finalmente, el diputado cerró con un contundente mensaje hacia el Fondo Monetario Internacional y su directora, Kristalina Georgieva: “Que se saque el mameluco de YPF. No vino a felicitar la política económica, sino a ver cómo se le va a pagar y con qué parte de Vaca Muerta se va a quedar el Fondo”, concluyendo que la presencia del organismo es sinónimo de “tierra arrasada”