Ocho años después del crimen que conmocionó al ambiente de la música y a la opinión pública, comenzó el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez. El proceso judicial lo juzga como principal acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. El debate se puso en marcha pasadas las 10:30 de este lunes en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, bajo un clima de alta expectativa y con una nutrida presencia de seguidores del músico apostados en las inmediaciones del edificio de Comodoro Py.

Cristian “Pity” Álvarez

La audiencia inaugural estuvo marcada por la tensión entre las partes. Apenas iniciado el acto formal, el defensor oficial Javier Aldo Marino interrumpió la lectura para solicitar la suspensión del debate. El letrado argumentó que su asistido evidenciaba un estado de somnolencia preocupante y una marcada reducción en sus facultades de atención, por lo que consideró que no se encontraba en condiciones cognitivas ni emocionales de afrontar el juicio. Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal presidido por Gustavo Goerner rechazaron de plano la solicitud, respaldándose en los informes recientes del Cuerpo Médico Forense que determinaron que el músico conserva una reserva cognitiva suficiente para atravesar el juzgamiento.

La palabra del músico ante los jueces y la revelación de su estado actual

Cristian “Pity” Álvarez

Al momento de identificarse frente a las autoridades judiciales, el músico se quitó el gorro y los lentes de sol, se acercó al micrófono y lanzó una frase que resonó en el recinto: “Buen día, esta vez no será para cantar”. Con voz ronca y respuestas pausadas, Pity Álvarez detalló sus dolencias de salud actuales, mencionando que padece hipertensión, diabetes y secuelas físicas derivadas de una intervención quirúrgica en la cadera. Al ser consultado sobre su número de Documento Nacional de Identidad o su domicilio anterior, afirmó no recordarlos, aunque sí precisó la dirección de su residencia actual.

Respecto a su vínculo con los consumos problemáticos, el cantante aseguró no consumir pasta base desde el año 1992 por decisión propia, aunque admitió “coquetear” de forma ocasional con la marihuana. Asimismo, al momento de ser indagado sobre su situación económica y de subsistencia cotidiana, explicó que no maneja dinero en efectivo y que es su hermana quien le deposita sumas periódicas en una cuenta virtual para hacer frente a sus gastos personales. Vestido con una remera con la leyenda “Y si esperás vas a entender”, en un claro guiño a una de sus canciones más emblemáticas, el acusado optó por no prestar declaración en esta instancia inicial, anticipando formalmente que lo hará “más adelante”.

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Los expedientes unificados y la postura de la fiscalía

Pity Álvarez tras el juicio

El proceso judicial contempla de forma unificada dos causas contra el artista. La primera y más gravosa corresponde al homicidio agravado con uso de arma de fuego contra Díaz, ocurrido tras una discusión en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano. La segunda causa, iniciada en 2016, investigaba la presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas formuladas contra su ex-mánager Claudia Crespo y su amiga Florencia Batalla. Sobre esta última imputación, el fiscal Sandro Abraldes solicitó la absolución del músico tras confirmar que la representación del Ministerio Público tomó contacto con ambas víctimas y ninguna de ellas expresó interés en continuar con la persecución penal.

Por su parte, el representante del Ministerio Público respaldó enérgicamente la continuidad del debate oral, rechazando las reiteradas dilaciones intentadas por la defensa. El fiscal Abraldes remarcó que el acusado mantiene una vida social activa, realiza apariciones en redes sociales, ensaya con frecuencia e incluso ha concedido entrevistas periodísticas en el último tiempo. Luego de definir la lista definitiva de testigos que desfilarán ante el estrado, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles, jornada en la que se reanudará la actividad formal con las primeras declaraciones testimoniales.