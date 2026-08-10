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Espectáculos | agosto 10, 2026

Ocho veteranos volvieron a Malvinas 42 años después: la premiada película argentina que llegó al streaming

“Malvinas: Legado de Sangre”, dirigida por Daniel Ponce, sigue el regreso de ocho veteranos a las Islas más de cuatro…
María Elías
Por María Elías

Editora Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

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La película argentina “Malvinas: Legado de Sangre” dio un nuevo paso en su recorrido y se estrenó en Prime Video y Flow, luego de haber pasado por festivales internacionales, salas de cine y distintos espacios INCAA del país.

El largometraje fue dirigido por el cineasta Daniel Ponce y producido en Merlo. Su historia tiene como protagonistas a ocho veteranos de guerra del distrito que regresaron a las Islas Malvinas 42 años después del conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña.

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El desembarco en las plataformas amplía ahora el alcance de una producción que busca recuperar las experiencias de quienes participaron de la guerra y mantener viva la memoria sobre Malvinas.

De qué trata “Malvinas: Legado de Sangre”

La película acompaña a Adrián López, Eugenio Palestro, Héctor Barraza, Mario Montivero, Miguel Martínez, Jorge Martínez, Miguel Rodríguez y Carlos Bordón, ocho veteranos que emprendieron el regreso a las Islas más de cuatro décadas después de la guerra.

A través de sus historias, recuerdos y del viaje al territorio donde combatieron, el documental construye un relato sobre la memoria, las marcas de la guerra y el legado de quienes participaron del conflicto de 1982.

La producción incorpora además animaciones originales y una propuesta cinematográfica que busca trascender el formato puramente testimonial, combinando las historias de los protagonistas con diferentes recursos audiovisuales.

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El objetivo de la obra es rendir homenaje a los veteranos y mantener presente el legado de quienes combatieron en Malvinas.

El recorrido de la película antes de llegar al streaming

El estreno en Prime Video y Flow se produjo después de un extenso recorrido de “Malvinas: Legado de Sangre” por diferentes espacios.

La película participó de festivales internacionales y también llegó a las salas argentinas, con proyecciones en el Cine Gaumont, Cinépolis de Merlo y espacios INCAA de diferentes puntos del país.

Ese camino también le permitió conseguir reconocimiento fuera de la Argentina.

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El premio internacional que recibió “Malvinas: Legado de Sangre”

Uno de los principales reconocimientos para la producción llegó en California, donde “Malvinas: Legado de Sangre” obtuvo el Golden Gate Film Award al Mejor Film Extranjero en la categoría Documental.

El premio significó un reconocimiento internacional para una película concebida y producida desde Merlo y centrada en las historias de los veteranos argentinos.

Con su incorporación a Prime Video y Flow, el documental comienza ahora una nueva etapa que permitirá que la historia de sus ocho protagonistas pueda llegar a una audiencia mucho más amplia.

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