Zulma Lobato apareció en situación de calle en Paraná y fue asistida por el municipio

Zulma Lobato apareció en situación de calle este miércoles por la noche en la ciudad entrerriana de Paraná, un episodio que generó preocupación entre sus seguidores y se viralizó rápidamente en las redes sociales. Según confirmó la Municipalidad de Paraná, la mediática se encuentra actualmente alojada en un centro municipal de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad, donde se evalúa su estado de salud.

De acuerdo con las primeras informaciones, Zulma fue reconocida en las inmediaciones del Hospital San Martín, donde llevaba consigo varias bolsas de consorcio con ropa y pertenencias personales. Según trascendió, había logrado ingresar al hospital para bañarse y lavar algunas de sus prendas.

Desde el área de Desarrollo Humano del municipio precisaron que, al momento de ser asistida, se encontraba desorientada en tiempo y espacio, lo que dificultó reconstruir cómo había llegado hasta la capital entrerriana.

Cómo fue el operativo de asistencia municipal

Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, relató en diálogo con El Once cómo actuaron al conocer la situación. “Como pasa cada vez que alertamos a una persona en situación de calle, tenemos un operativo en el que se entrevista a esa persona, se la atiende y se ve la situación en la que se encuentra“, explicó.

“Los chicos se acercaron al lugar en el que ella se encontraba con otra persona, que era oriunda de la ciudad de Paraná, y que la estaba acompañando en esta situación. Ella no estaba enfocada en tiempo y espacio. No pudimos saber cuáles eran los motivos por los que se encontraba en la ciudad de Paraná y cómo había llegado”, detalló el funcionario sobre los pasos del protocolo.

Ríos recordó además que Zulma sufrió un ACV años atrás, por lo que será evaluada física y mentalmente para determinar si su estado actual está vinculado a ese episodio previo. “Está en un estado de deterioro y vulnerabilidad muy grande. Le ofrecimos la posibilidad de alojamiento temporal en una de las residencias municipales. Accedió voluntariamente, fue trasladada y pasó la noche normal”, informó.

La búsqueda de un vínculo familiar

El funcionario explicó que el objetivo ahora es dar con algún familiar de Zulma que pueda acompañarla en el proceso. “La idea es poder establecer un vínculo con algún familiar. Hasta el momento no tenemos referencia alguna si vino a la casa de algún familiar o algún conocido en la ciudad de Paraná, o simplemente se tomó un colectivo”, detalló Ríos, quien remarcó que el eje del trabajo municipal es la resocialización.

Zulma Lobato supo destacar en Showmatch con Tinelli.

En síntesis, el operativo desplegado por la Municipalidad de Paraná incluyó:

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Localización y primera asistencia : equipo municipal se acercó al lugar donde estaba Zulma junto a otra persona que la acompañaba.

: equipo municipal se acercó al lugar donde estaba Zulma junto a otra persona que la acompañaba. Evaluación de salud : se realizará un análisis físico y mental, considerando el antecedente de ACV.

: se realizará un análisis físico y mental, considerando el antecedente de ACV. Alojamiento temporal : aceptó voluntariamente ser trasladada a una residencia municipal, donde pasó la noche.

: aceptó voluntariamente ser trasladada a una residencia municipal, donde pasó la noche. Búsqueda de familiares: el municipio espera que algún allegado se comunique para acompañar el proceso.

En las redes sociales, el episodio generó una ola de mensajes de apoyo hacia la mediática. “En este caso hay un tema de salud mental. Es delicado. Las leyes no cuidan a los enfermos mentales”, escribió un usuario, mientras que otro expresó: “Me da mucha pena. Ojalá puedan ayudarla”.