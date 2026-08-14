La inflación volvió a acelerarse y rompió la racha a la baja: qué fue lo que más aumentó en julio

La inflación volvió a acelerar y cortó tres meses de desaceleración. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% en julio, mientras que acumuló un incremento del 19,3% en los primeros siete meses del año.

El rubro que encabezó los aumentos fue Recreación y cultura, con un salto del 5%, principalmente por las subas en paquetes turísticos y servicios culturales durante las vacaciones de invierno. En segundo lugar quedó Restaurantes y hoteles, con un incremento del 2,8%.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado bajó 1,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 1,5%.

Alimentos presionaron sobre la inflación en gran parte del país

Aunque Recreación y cultura mostró el mayor incremento a nivel nacional, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo la mayor incidencia sobre el IPC en el GBA, Noreste, Noroeste, la región Pampeana y la Patagonia.

Dentro de ese segmento, los principales aumentos se concentraron en verduras, productos lácteos, pan y cereales.

En Cuyo, en cambio, Transporte registró la mayor incidencia, producto de los aumentos en el transporte público y en los costos asociados al funcionamiento de los vehículos particulares.

Los precios estacionales saltaron 4,5%

El IPC Núcleo avanzó 1,8% durante julio, con aumentos vinculados al alquiler de viviendas y los servicios culturales, aunque la caída de las expensas moderó el resultado.

Los precios estacionales treparon 4,5%, impulsados principalmente por verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento.

Recomendado para ti La economía creció un 2,3% en el primer trimestre del año, según el INDEC

Por su parte, los precios regulados aumentaron 2,1%, con incrementos en transporte público, prepagas y electricidad.

Qué puede pasar con la inflación en los próximos meses

Tras el repunte de julio, los analistas ponen el foco sobre la evolución de los precios durante el segundo semestre.

Fausto Spotorno, director de Orlando Ferreres & Asociados, estimó que la inflación podría mantenerse ligeramente por debajo del 2% mensual.

“Esperamos que en el segundo semestre el índice se ubique levemente por debajo de 2% mensual, entre 1,6% y 2%”, afirmó.

Recomendado para ti Calendario de jubilaciones ANSES: cuándo se cobra en julio 2026 según DNI

Sin embargo, el economista advirtió que el proceso de desaceleración podría encontrar un límite por el frente cambiario. “No va a bajar mucho más, por la presión de la oferta de dólares, que suele ser más escasa en los segundos semestres”, sostuvo.

Spotorno también puso el foco sobre la cotización de la moneda estadounidense: “No me extrañaría que el dólar se mantenga menos estable que en los meses anteriores y que al Gobierno le cueste más comprar”.

Así, después de la aceleración de julio, la evolución del dólar y la dinámica de los precios regulados y estacionales aparecen entre las variables que marcarán el comportamiento de la inflación durante los próximos meses.