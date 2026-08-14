Escándalo por los fondos de la nafta: denuncian que el Gobierno recauda para las rutas pero usa el dinero para otros fines

El Gobierno está bajo presión por el destino de los fondos que recauda con cada litro de nafta. La diputada nacional Marina Salzman cuestionó al Gobierno nacional por el destino de los fondos que recauda a través de los impuestos a los combustibles y sostuvo que esos recursos deberían financiar el mantenimiento y las obras de las rutas nacionales.

En diálogo con Radio Del Plata AM 1030, Salzman aseguró que una parte importante del precio que pagan los automovilistas corresponde a impuestos. “En el caso de la nafta, cada vez que cargás nafta, por litro se te cobran cerca de 400 pesos que recauda el Estado Nacional”, afirmó.

La legisladora apuntó contra la política fiscal de la administración de Javier Milei y cuestionó el destino de esos recursos. Según sostuvo, el Gobierno aumentó el impuesto “mes a mes” para sostener las cuentas públicas, pero no destina lo recaudado a los objetivos que establece la normativa.

“Todo para que a Toto Caputo le cierre el Excel y le cierren las cuentas de este supuesto equilibrio fiscal, a costa de que estén incumpliendo con una ley nacional que dice que esto que se recauda tiene que ir a mantenimiento y a obras de nuestras rutas nacionales”, expresó Salzman.

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Salzman cuestionó el destino de los fondos

Durante la entrevista, la diputada afirmó que funcionarios nacionales reconocieron que el Gobierno utiliza parte de esos recursos con otros objetivos financieros.

“Ellos mismos, el vocero presidencial, admitió que se están utilizando en plazos fijos, en títulos de deuda para sostener el equilibrio fiscal”, señaló.

Salzman remarcó que su cuestionamiento excede las diferencias sobre el rumbo económico del Gobierno. “Al margen de la discusión de política económica, hay una ley. Una ley no es opinable para el Ejecutivo, la tiene que cumplir”, sostuvo.

También rechazó el argumento oficial sobre la falta de recursos para financiar infraestructura. “Milei le miente a todos los argentinos diciendo que no hay plata para la obra pública, que no van a invertir en eso, y ahora estamos viendo claramente que sí hay y muchos recursos recaudados”, afirmó.

El reclamo por el estado de las rutas

Salzman defendió además la intervención del Estado nacional en la infraestructura vial y vinculó el deterioro de las rutas con la seguridad de quienes circulan por ellas.

“El Estado Nacional tiene que tener un rol importante en la planificación de la conectividad argentina porque rutas en mal estado significa más muertes por motivos de siniestralidad”, planteó.

En ese contexto, cuestionó las alternativas que impulsa el Ejecutivo para las rutas nacionales: “No puede ser que desmantelan Vialidad Nacional, abandonan a las provincias y después la solución es: ‘Bueno, ¿te transfiero la ruta o la concesiono a un privado?’. No”.

Finalmente, Salzman vinculó la discusión por los fondos viales con otras áreas del gasto público y volvió a cuestionar la estrategia fiscal del Gobierno.

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“Las consecuencias de que le cierren los números en el Excel de Toto Caputo son que no tenemos recursos para invertir en la obra pública, que no tenemos recursos para nuestra salud pública, para las universidades, para las personas con discapacidad, para los jubilados”, concluyó la diputada en Radio Del Plata.