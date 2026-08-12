Decreto de Javier Milei y Sandra Pettovello: así restituyeron el nombre oficial del Día del Niño

El Día del Niño 2026 se celebra el domingo 16 de agosto, según establece el decreto presidencial 562/2025, firmado por Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La norma, dictada el año pasado, fijó de manera oficial que la festividad se llame puntualmente “Día del Niño“.

El artículo 1 de la normativa es claro: “Declárase ‘Día del Niño‘ el tercer domingo del mes de agosto de cada año”. Con esa firma, el Gobierno terminó de definir el nombre que hasta ese momento generaba dudas en distintos ámbitos.

Entre los considerandos, el decreto recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años.

También remarca que la celebración “constituye una tradición arraigada en nuestro país” y que se lleva adelante “el tercer domingo del mes de agosto de cada año”.

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Fin de semana extendido

Para las familias argentinas, el festejo de este año llega con un plus. El lunes 17 de agosto es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Eso significa que niños y niñas, y sus padres, tendrán un fin de semana largo para las celebraciones, los regalos y las actividades familiares.

El Estado sostiene que con esta fecha se busca promover “la concientización sobre los derechos de los niños” y poner el foco “en la importancia de su rol en la sociedad argentina”.

Los orígenes del Día del Niño en la Argentina

El origen de esta fecha se remonta a 1960. Ese año, la ONU recomendó a todos sus países miembro destinar una jornada para promover los derechos de niñas y niños.

En ese contexto, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) propuso la fecha en el país como una buena ocasión para incentivar el consumo de juguetes.

Por eso, desde entonces, el Día del Niño quedó asociado a los regalos: es la oportunidad elegida por las familias para agasajar a los más chicos de la casa.

Cuándo se celebra el Día del Niño en el resto del mundo

La Asamblea General de la ONU definió que el Día Universal del Niño se celebre todos los 20 de noviembre, una fecha que recuerda dos hitos históricos.

El primero fue en 1959, cuando la Asamblea General aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, un documento pionero pero sin carácter vinculante.

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El segundo fue el 20 de noviembre de 1989, cuando la ONU aprobó la Convención de los Derechos del Niño, esta vez de cumplimiento obligatorio para los países firmantes, entre ellos la Argentina.

Desde el organismo remarcaron que el objetivo de la fecha es “llamar la atención sobre la situación de los menores más desfavorecidos” y “concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo“.

Cada país, de todos modos, tiene libertad para fijar su propio Día del Niño. En Colombia se festeja el último sábado de abril; en México, el 30 de abril; y Estados Unidos eligió el 8 de junio.

En la región, varios países también optaron por agosto: Chile lo celebra el segundo domingo del mes, Paraguay el 16 de agosto, Perú el 17 de agosto y Uruguay este 10 de agosto.