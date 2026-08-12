Banco Provincia: Cuenta DNI da 20% off y hasta 6 cuotas sin interés por el Día del Niño

Los clientes de Banco Provincia podrán acceder a una promoción especial de Cuenta DNI por el Día del Niño 2026, con un 20% de descuento sin tope de reintegro en comercios adheridos. El beneficio rige el viernes 14 y el sábado 15 de agosto.

Además del descuento, quienes paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco podrán acceder a 4 o 6 cuotas sin interés, según las condiciones de cada comercio.

¿Cuándo es el descuento de Cuenta DNI por el Día del Niño?

La promoción está disponible durante dos jornadas:

Viernes 14 de agosto.

Sábado 15 de agosto.

El beneficio alcanza a comercios de barrio y shoppings que formen parte de la red de establecimientos adheridos a Banco Provincia.

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¿Cómo funciona el 20% de descuento sin tope?

El beneficio principal es un 20% de ahorro sin tope de reintegro. Esto significa que el descuento no tiene un monto máximo establecido y se aplica sobre el valor de la compra, siempre dentro de las condiciones de la promoción y en los comercios participantes.

Por ejemplo, si una persona realiza una compra de $100.000 en un comercio adherido, el descuento correspondiente sería de $20.000.

La promoción puede resultar especialmente atractiva para quienes tengan previsto compras de mayor valor para el Día de la Niñez, como juguetes, bicicletas, productos tecnológicos, indumentaria o artículos deportivos.

Cómo conseguir un 10% de descuento extra

La promoción también contempla una alternativa para sumar un 10% adicional al beneficio principal.

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Para acceder a este descuento extra, es necesario pagar con una tarjeta Visa Crédito vinculada a Cuenta DNI y utilizar la tecnología NFC, que permite abonar acercando el celular a la terminal de cobro.

Este beneficio está disponible únicamente para dispositivos Android compatibles con NFC. De esta manera, quienes cumplan con las condiciones podrán combinar el 20% con el descuento adicional del 10%, según los términos establecidos por Banco Provincia.

¿Cuántas cuotas sin interés ofrece Banco Provincia?

Además del descuento, la promoción permite financiar las compras en 4 o 6 cuotas sin interés, utilizando tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard emitidas por Banco Provincia.

La cantidad de cuotas disponibles puede depender de las condiciones establecidas para cada comercio adherido, por lo que se recomienda consultar antes de realizar la compra.

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¿Qué se puede comprar con el descuento?

La promoción incluye diferentes rubros vinculados con las compras para chicos, adolescentes y familias:

Jugueterías: juguetes y juegos para distintas edades.

juguetes y juegos para distintas edades. Librerías: libros, útiles y productos escolares.

libros, útiles y productos escolares. Tecnología y gaming: celulares, consolas y otros dispositivos.

celulares, consolas y otros dispositivos. Deportes: bicicletas, indumentaria y artículos para actividades al aire libre.

bicicletas, indumentaria y artículos para actividades al aire libre. Indumentaria: ropa, calzado, mochilas y accesorios.

ropa, calzado, mochilas y accesorios. Perfumerías y cuidado personal: productos para chicos y adolescentes.

La lista de establecimientos y marcas adheridas puede consultarse en los canales oficiales de Banco Provincia antes de realizar la compra, tanto para compra presencial como para compras online.

Qué hay que tener en cuenta antes de comprar

Para aprovechar el descuento de Cuenta DNI por el Día del Niño, conviene verificar que el comercio participe de la promoción y consultar cuáles son los medios de pago habilitados.

En el caso del 10% adicional, también hace falta contar con una tarjeta Visa Crédito vinculada a Cuenta DNI y un teléfono Android compatible con NFC.

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La promoción estará vigente únicamente durante las fechas indicadas: 14 y 15 de agosto de 2026. Por eso, quienes quieran aprovechar los descuentos para comprar regalos por el Día de la Niñez deberán hacer las compras dentro de esas dos jornadas.