El fútbol argentino siempre ofrece capítulos llenos de controversia y esta fecha no fue la excepción a la regla. El penal no sancionado por el juez Andrés Gariano en la reciente derrota del conjunto de River ante Tigre, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, sigue generando intensas opiniones cruzadas. La decisión avalada por los encargados del VAR, quienes consideraron la polémica jugada como una simple cuestión de roce de partido, encendió el profundo enojo de los hinchas. En medio de este clima sumamente caldeado por el escándalo que perjudicó a River y su consecuente impacto mediático, la figura del reconocido periodista deportivo quedó sorpresivamente en el centro de la escena tras ser atacado de manera pública por no darle demasiada entidad al reclamo en la pantalla chica.

Ariel Senosiain fulminó a Pablo Lunati

El furioso ataque de Pablo Lunati contra el periodismo

El debate virtual llegó a su punto máximo de ebullición cuando el ex referí Pablo Lunati apuntó todos sus cañones directamente contra el clásico ciclo televisivo de los domingos por la noche. Fiel a su característico estilo provocador, acusó al programa de encubrir los groseros errores arbitrales al omitir el debate sobre la falta y de minimizar la clara infracción dentro del área no cobrada en el estadio de Victoria.

Tweet de Pablo Lunati

Además, tildó a la señal deportiva TyC Sports de ser un canal asqueroso que baja línea a favor de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino en claro perjuicio de River. En ese descargo iracundo y lleno de fuertes acusaciones, arrobó de forma directa a Ariel Rodríguez y a Ariel Senosiain, exigiéndoles inmediatas explicaciones por su accionar frente a las cámaras.

La lapidaria respuesta de Ariel Senosiain

El que reaccionó de manera veloz a esta grave e inesperada acusación fue nada menos que Ariel Senosiain, un meticuloso profesional del análisis táctico que bajo ningún punto de vista suele involucrarse en polémicas mediáticas. Sin embargo, en esta particular oportunidad, el comunicador decidió salir con los tapones de punta para defender férreamente su honorabilidad frente a los constantes ataques. Con una ironía verdaderamente letal, le pidió calma absoluta y le dio la derecha reconociendo que la jugada en cuestión debió haber sido sancionada con la pena máxima a favor de River, pero acto seguido lo liquidó con una frase lapidaria.

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La respuesta de Ariel Senosiain

El comentarista televisivo le sugirió que no crea que todos los colegas son de su misma condición moral y le aclaró enfáticamente que en su espacio nadie recibe órdenes de arriba. Para rematar de manera brillante este tenso cruce, el conductor cerró su contundente mensaje recordando un viejo error de su propia empresa periodística. Aseguró que a veces los canales se equivocan, citando como claro ejemplo la vez que contrataron a Lunati como panelista, tratándolo al aire como si alguna vez hubiera sido una persona confiable en el ambiente futbolístico.