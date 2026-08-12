ExpoJuy 2026: Carlos Sadir presentó en Buenos Aires la exposición que mostrará el potencial productivo de Jujuy

Jujuy quiere transformar su potencial productivo en nuevas oportunidades de inversión y negocios. El gobernador Carlos Sadir participó este miércoles del lanzamiento nacional de ExpoJuy 2026 en la Casa de Jujuy en Buenos Aires y anticipó en Radio Del Plata los principales ejes de la exposición, que celebrará su 17ª edición del 9 al 12 de octubre en Ciudad Cultural, Jujuy.

La Cámara de Comercio Exterior de Jujuy organiza la exposición con el acompañamiento del Gobierno provincial y otras instituciones. El encuentro buscará mostrar la capacidad económica y productiva de la provincia, además de generar contactos comerciales a través de rondas de negocios.

“La idea es mostrar todo el potencial que tiene la provincia, el potencial económico, productivo y también la realización de rondas de negocios”, explicó Sadir durante una entrevista con el programa Ventura Show, por Radio Del Plata.

La presentación nacional se realizó este miércoles 12 de agosto a las 18 en la Casa de Jujuy, ubicada en Avenida Santa Fe 967, en la Ciudad de Buenos Aires, según indica la invitación oficial.

Recomendado para ti Universidades nacionales convocan a un paro total el 12 de agosto por el conflicto con el Gobierno

ExpoJuy 2026: qué sectores productivos llevará Jujuy a la exposición

Uno de los objetivos centrales de ExpoJuy 2026 consiste en exhibir la diversidad de actividades económicas que desarrolla la provincia.

Consultado en Radio Del Plata sobre cuáles considera los principales sectores productivos jujeños, Sadir colocó a la minería entre los primeros lugares y destacó especialmente la producción de litio y plata.

El gobernador también mencionó la producción de azúcar y tabaco, las actividades agropecuarias y el turismo como sectores relevantes para la economía provincial.

La exposición funcionará así como una vidriera para empresas y productores, pero también como un ámbito para establecer vínculos comerciales.

Recomendado para ti Cumbre secreta del PJ: Massa, Kicillof y Máximo Kirchner sellaron un acuerdo y lanzaron una advertencia a los díscolos

La apuesta excede la promoción de productos. Las rondas de negocios ocuparán un lugar central en la búsqueda de contactos entre compañías, inversores e instituciones.

Carlos Sadir destacó el crecimiento de los vinos de Jujuy

La producción vitivinícola también apareció durante la entrevista.

Sadir reconoció que Jujuy no compite con otras provincias vitivinícolas en términos de volumen, pero destacó especialmente la calidad de los vinos y el crecimiento que experimentó el sector durante los últimos años.

El gobernador vinculó las características particulares de los vinos jujeños con la altura a la que se encuentran los viñedos y bodegas.

Recomendado para ti El Senado tratará Ficha Limpia por separado y crece la tensión con el oficialismo

“No tanto en cantidad como en otras provincias, pero sí en calidad”, sostuvo Sadir. Además, destacó que los vinos de la provincia recibieron reconocimientos y que algunas etiquetas alcanzaron mercados externos.

El sector se suma así a la minería, la producción agropecuaria, el azúcar, el tabaco y el turismo dentro de la oferta que Jujuy busca posicionar.

El Corredor Bioceánico, otro de los ejes de ExpoJuy 2026

La exposición también tendrá una dimensión regional e internacional.

Durante su diálogo con Radio Del Plata, Sadir mencionó la participación de actores de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, países que integran el espacio regional relacionado con el Corredor Bioceánico de Capricornio.

Recomendado para ti Milei defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y presentó el marco teórico de su modelo económico

La integración constituye un punto estratégico para una provincia que busca potenciar su ubicación geográfica y generar nuevas oportunidades para su producción.

En ese contexto, las rondas comerciales de ExpoJuy apuntarán a conectar al empresariado local con compañías y representantes de otros mercados.

El lema elegido para esta edición sintetiza ese objetivo: “Conectando países, creando oportunidades”.

Cuándo y dónde se realizará ExpoJuy 2026

La 17ª edición de ExpoJuy tendrá lugar del 9 al 12 de octubre de 2026 en Ciudad Cultural, Jujuy.

Recomendado para ti Cristina Kirchner denunció a la Justicia argentina ante la ONU y sumó dos abogados internacionales a su defensa

El lanzamiento nacional se realizó dos meses antes en Buenos Aires, con participación de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy y autoridades provinciales.

Sadir aprovechó su paso por Radio Del Plata para extender la invitación a participar del encuentro.

“Todos los equipos están invitados a que nos acompañen en Expo Jujuy. Con mucho gusto los recibimos”, expresó el gobernador.

Además, brindó una referencia sobre la dimensión demográfica de la provincia: señaló que Jujuy tiene actualmente algo menos de 900.000 habitantes y estimó que cerca del 40% reside en la capital provincial. Se trata de cifras expresadas por el gobernador durante la entrevista y no de datos censales aportados en el material.

Recomendado para ti “No fue un partido más”: Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con Milei

Con minería, producción agropecuaria, vinos, azúcar, tabaco, turismo y rondas empresariales, ExpoJuy 2026 buscará convertir durante cuatro días a la provincia en un punto de encuentro entre producción local, inversiones y mercados regionales.