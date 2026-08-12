Karoline Leavitt dejará la Casa Blanca: qué dijo Trump sobre la salida de su portavoz a dos meses de las elecciones

Donald Trump perderá a una de las figuras más visibles de su equipo en un momento político decisivo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a fines de agosto, apenas dos meses antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos. Sin embargo, no romperá con el presidente: continuará como una de sus principales asesoras externas.

Trump anunció este miércoles la decisión a través de Truth Social y explicó que la funcionaria busca dedicar más tiempo a sus hijos y a su familia.

“Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a fines de mes para poder dedicar más tiempo a sus hermosos hijos pequeños y a su familia”, escribió el mandatario.

Según la información Trump adelantó además que Leavitt continuará vinculada a su proyecto político como asesora externa y tendrá un papel dentro del espacio republicano.

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Qué dijo Donald Trump sobre la salida de Karoline Leavitt

El presidente estadounidense acompañó el anuncio con fuertes elogios hacia su hasta ahora portavoz y aseguró que comprende los motivos que la llevaron a tomar la decisión.

Trump calificó a Leavitt como “una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo” y anticipó que se convertirá en una de sus principales asesoras externas y en una “voz influyente dentro del Partido Republicano”.

La salida resulta significativa por el lugar que Leavitt ocupó como intermediaria entre la administración Trump y los medios de comunicación.

Además, el cambio se producirá a pocas semanas de que la campaña política estadounidense ingrese en la recta final hacia las elecciones legislativas de noviembre.

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Karoline Leavitt explicó por qué dejará la Casa Blanca

Minutos después del anuncio presidencial, Leavitt confirmó su salida a través de un mensaje publicado en X y atribuyó la decisión a razones familiares.

“Ejercer como secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio fue el honor y la aventura de mi vida. Estoy profundamente agradecida al presidente Trump por brindarme tantas oportunidades extraordinarias”, expresó.

La portavoz también confirmó que su relación política con el mandatario continuará después de abandonar el puesto.

Según explicó, Trump le pidió que siga trabajando como “asesora principal desde afuera”.

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“Siempre seguiré defendiendo abiertamente el movimiento MAGA y al Partido Republicano”, afirmó.

La maternidad, el motivo que explicó Leavitt

Leavitt, quien se convirtió en la secretaria de prensa más joven de la historia de Estados Unidos, vinculó directamente su decisión con su reciente maternidad y con las exigencias que implica su función en la Casa Blanca.

“Desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, sentí en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen”, señaló.

La funcionaria también reivindicó su gestión al frente de la comunicación presidencial y sostuvo que desde la sala de prensa contó “con gran orgullo” los logros que atribuye a la administración Trump.

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De esta manera, Leavitt dejará una función institucional de exposición diaria, pero permanecerá dentro del círculo político del presidente estadounidense.

Quién reemplazará a Karoline Leavitt

La salida abre ahora una incógnita dentro de la administración republicana: Trump todavía debe definir quién ocupará la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca.

El reemplazante deberá asumir uno de los puestos con mayor exposición pública del Gobierno estadounidense y convertirse en el principal interlocutor de la administración frente a los periodistas.

El material disponible no identifica candidatos ni confirma quién sucederá a Leavitt, por lo que cualquier nombre permanece, por ahora, fuera de la información confirmada.

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Una salida a dos meses de las elecciones de medio término

El momento elegido agrega peso político al cambio. Estados Unidos celebrará en noviembre las elecciones de medio término, una instancia crucial para la segunda presidencia de Trump y para el futuro de las mayorías legislativas.

El proceso electoral encontrará así a la Casa Blanca con una nueva figura al frente de su comunicación pública.

Leavitt, sin embargo, no se alejará del trumpismo ni del Partido Republicano. Su salida representa un cambio de función más que una ruptura política: abandonará la vocería oficial para acompañar al presidente desde afuera de la administración.

Trump deberá ahora elegir a quien ocupe uno de los puestos más visibles de la Casa Blanca mientras su Gobierno encara la recta final hacia las elecciones de noviembre.