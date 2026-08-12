Paro universitario nacional por 24 horas: qué reclaman los docentes por la Ley de Financiamiento y qué pasará con las clases

El Frente Sindical de Universidades Nacionales realiza este miércoles 12 de agosto un paro nacional por 24 horas en las universidades públicas de todo el país. El reclamo central es la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, motivo por el cual la mayoría de las facultades no dictarán clases presenciales ni virtuales.

Los gremios docentes exigen una recomposición salarial ante una brecha que ellos mismos estiman en más del 28%. A ese reclamo se suma la falta de actualización en los fondos destinados a becas y hospitales universitarios, dos áreas que consideran directamente afectadas por el atraso presupuestario.

Laura Carboni, secretaria general del gremio, explicó el reclamo en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas (NA): “Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario“.

Los números detrás del reclamo

Carboni también detalló por qué el gremio rechaza la última oferta salarial. Según explicó, el incremento del 21,3% que firmaron rectores y federaciones alineadas, y que se cobró en julio, no llega a cubrir ni la mitad de la deuda acumulada.

Por ese motivo, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó la propuesta oficial y ratificó la necesidad de un plan de lucha más profundo. En paralelo, la UBA ya confirmó otro paro nacional que se extenderá desde el lunes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

Este nuevo cese de actividades, de casi una semana completa, se suma a la medida de este miércoles y profundiza el escenario de conflicto entre los gremios y las autoridades educativas para lo que resta del segundo cuatrimestre.

La respuesta del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, calificaron el paro de este miércoles como una medida “política e ilegítima”. El argumento oficial es que las transferencias a las universidades “están al día”, según los acuerdos previos firmados con rectores y federaciones.

El Ministerio remarcó además que ya convocó a una reunión paritaria para el martes 1 de septiembre, en un intento por reencauzar la negociación salarial antes de que el conflicto siga escalando.

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Quiénes participan del paro universitario

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la huelga de este 12 de agosto involucra tanto a personal docente como no docente, agrupados en los siguientes gremios:

Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN)

Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN)

Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT)

Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)

Con esta jornada, los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales acumulan al menos ocho medidas de fuerza en lo que va de 2026, un dato que refleja la persistencia del conflicto salarial en el sector a lo largo del año.