Luis Caputo anticipó qué pasará con la economía y lanzó un contundente pronóstico sobre Milei en 2027

Luis Caputo puso fecha a su optimismo. El ministro de Economía defendió el rumbo económico del Gobierno, anticipó que podría llegar un nuevo proyecto de inversión por hasta US$50.000 millones y aseguró que no tiene “ni la más mínima duda” de que Javier Milei conseguirá la reelección en 2027.

Caputo realizó las declaraciones durante una exposición ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde repasó los resultados que atribuye al programa de estabilización, habló del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y proyectó el escenario económico y político de los próximos años.

Según la información a la que accedió Radio Del Plata, el funcionario sostuvo que los proyectos presentados bajo el régimen acumulan alrededor de US$150.000 millones y anticipó que podrían incorporarse nuevas iniciativas de gran magnitud.

“El RIGI es lo que garantiza muchísimas inversiones para todos los próximos años. Va a venir algún otro proyecto por hasta US$50.000 millones”, afirmó.

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Luis Caputo anticipó nuevas inversiones a través del RIGI

El ministro colocó a las inversiones privadas entre los principales argumentos para defender sus perspectivas sobre la economía argentina.

Caputo destacó especialmente las oportunidades en sectores como minería y energía y aseguró que el ingreso de capitales permitirá aumentar la disponibilidad de divisas.

“El flujo de dólares es cada vez más alto, no es cada vez más bajo. Entonces, esto garantiza que no vamos a tener problemas del tipo de cambio como supimos tener en el pasado”, sostuvo.

La proyección corresponde a la evaluación del ministro sobre el impacto futuro de las inversiones y no constituye una garantía sobre la evolución del dólar.

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Caputo también aseguró que el Gobierno ya concretó las reformas que considera más complejas dentro de su programa económico.

“Lo que parecía imposible, eso que todo el mundo decía que no se podía hacer, que era terminar con el déficit fiscal y con la emisión monetaria, bajar impuestos… todas esas cosas que se decían que no se podían hacer, ya las hicimos”, afirmó.

Y sentenció: “Lo más difícil ya se hizo: no hay razón ahora para no estar optimista”.

“No vamos a ser Suiza mañana”: la advertencia de Caputo sobre la economía

A pesar del optimismo, el titular del Palacio de Hacienda pidió no esperar resultados inmediatos.

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“Si alguno cree que vamos a ser Suiza mañana, está muy equivocado. No hay magia en esto”, expresó.

Caputo comparó el proceso argentino con programas de estabilización implementados en países como Chile, Perú, Brasil y Corea del Sur, y sostuvo que esas experiencias necesitaron períodos prolongados para alcanzar niveles bajos de inflación.

“No quiere decir que estamos bien, quiere decir que vamos bien”, resumió.

El ministro también contrapuso la inflación anual del 211% con niveles del 34% mencionados durante su presentación y aseguró que la industria y el comercio muestran señales de recuperación luego de años de contracción.

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Esas cifras y apreciaciones corresponden a la exposición de Caputo incluida en el material disponible.

Qué dijo Caputo sobre las retenciones

El ministro también planteó un objetivo de largo plazo para el sector agropecuario: eliminar las retenciones hacia el final de un eventual segundo mandato de Javier Milei.

La declaración vincula directamente la política tributaria con la expectativa del Gobierno de permanecer en el poder después de 2027.

Caputo aseguró además que el Ejecutivo no modificará su programa económico para mejorar sus posibilidades electorales.

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“No vamos a hacer un ‘plan platita’ el año que viene ni nada por el estilo”, afirmó.

De esta manera, el ministro buscó diferenciar la estrategia que proyecta el oficialismo para el año electoral de políticas expansivas implementadas en procesos electorales anteriores.

Luis Caputo vaticinó que Javier Milei ganará las elecciones de 2027

La definición política más contundente llegó cuando Caputo habló directamente de las próximas elecciones presidenciales.

“Yo no tengo ni la más mínima duda de que el Presidente reelige”, aseguró.

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El ministro relativizó además las encuestas y sostuvo que prefiere basar sus expectativas electorales en lo que definió como “sentido común”.

“Me guío mucho más por el sentido común que por las encuestas. Las encuestas hoy no han hecho otra cosa que fracasar”, afirmó.

Para Caputo, el escenario que enfrentará el Gobierno durante 2027 será diferente al que proyectan actualmente algunos analistas.

“El año que viene no va a ser el año electoral que la gente cree. Se va a dar cuenta más pronto que tarde de que el riesgo de volver al pasado no está”, sostuvo.

Caputo apuntó contra Axel Kicillof

El ministro también dedicó una parte de su exposición al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su posible participación en la carrera presidencial de 2027.

Caputo descartó sus posibilidades electorales con una definición categórica.

“Todo el mundo sabe que no hay ninguna posibilidad, literalmente ninguna, de que Kicillof pueda ser presidente. Yo creo que hasta él lo sabe”, afirmó.

Luego sostuvo que la estrategia opositora utiliza la posibilidad de un regreso del kirchnerismo como elemento para ordenar su espacio político.

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Se trata, nuevamente, de una evaluación política de Caputo, no de una proyección electoral comprobada.

Caputo y Milei ya miran hacia 2027

No es la primera vez que el ministro anticipa públicamente una eventual victoria electoral del Presidente.

En otra exposición realizada durante agosto, Caputo había reconocido que el programa económico todavía necesita tiempo para mostrar todos sus resultados.

“No está todo bien, pero nosotros nunca dijimos que esto se solucionaba en dos años”, había señalado.

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También había definido a Milei como una figura central para la continuidad del proyecto oficialista: “Estamos reconstruyendo la Argentina. Por un lado, estamos poniendo las cuentas en orden y, por otro, estamos sentando las bases para un cambio sostenido y de largo plazo”.

Ahora, frente a empresarios en Córdoba, Caputo volvió a conectar economía y política: proyectó más inversiones, defendió la marcha del programa de estabilización y apostó abiertamente por otros cuatro años de Javier Milei en la Casa Rosada.