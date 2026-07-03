La actividad turística atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelaron que durante mayo ingresaron al país apenas 379.900 turistas internacionales, una cifra que encendió las alarmas dentro del sector porque representa una fuerte caída respecto de los niveles registrados en 2023.

La comparación resulta contundente. En mayo de ese año Argentina había recibido 483.600 turistas extranjeros, lo que implica que en apenas tres años el país perdió más de 103.000 visitantes internacionales en un solo mes.

El retroceso también impactó sobre la llegada de excursionistas —aquellos visitantes que permanecen menos de una noche—. Mientras en mayo de 2023 habían ingresado 509.000 personas, este año la cifra descendió hasta 295.300, lo que redujo el total de visitantes no residentes a 675.100, muy lejos de los casi un millón registrados tres años atrás.

La caída no solo afecta a las empresas vinculadas directamente con el turismo. También golpea a hoteles, restaurantes, comercios, agencias de viajes, transportistas y miles de trabajadores que dependen de la llegada de visitantes extranjeros.

Un cambio de escenario

Durante 2023 Argentina se había consolidado como uno de los destinos más atractivos de la región. La combinación entre un tipo de cambio favorable para los visitantes, campañas internacionales de promoción y acuerdos para ampliar la conectividad aérea permitió incrementar la llegada de turistas.

En aquel contexto, el país participó de las principales ferias internacionales del sector, impulsó misiones comerciales en distintos mercados y desarrolló campañas específicas para captar viajeros regionales y de larga distancia.

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El escenario actual es muy diferente.

Empresarios del sector sostienen que el encarecimiento de los costos en dólares, sumado a una menor promoción internacional, redujo la competitividad frente a otros destinos latinoamericanos que hoy ofrecen precios más convenientes para los viajeros.

El impacto también se refleja en el acumulado anual

Los números del primer cuatrimestre muestran que la tendencia no responde a un fenómeno aislado.

Entre enero y abril de 2026 ingresaron al país 2,19 millones de turistas internacionales, mientras que en el mismo período de 2023 habían llegado 2,71 millones.

La diferencia representa una caída cercana al 20%, equivalente a más de medio millón de turistas menos en apenas cuatro meses.

Especialistas del sector advierten que esa reducción implica menos consumo en gastronomía, hotelería, transporte, espectáculos y comercios locales, además de una menor entrada de divisas.

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En AM Del Plata alertaron sobre la crisis

El tema también fue analizado en el programa Mesa Chica, de AM Del Plata, donde el periodista Alfredo Scoccimarro advirtió sobre la magnitud del retroceso.

“He dicho más tempranito que Argentina pierde más de 100.000 turistas internacionales en mayo. Las cifras las dio el INDEC y confirman una tendencia alarmante para la economía: el desplome del turismo internacional en Argentina”, señaló.

El conductor destacó la diferencia respecto de los niveles alcanzados tres años atrás.

“En tres años el país ha perdido 103.000 viajeros internacionales. Es mucha la diferencia”, afirmó.

Además, remarcó el efecto económico que genera la disminución del turismo receptivo.

“Es mucha la pérdida del tema turismo porque es plata fresca, dólares”, sostuvo.

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Scoccimarro explicó que el impacto no se limita únicamente a los hoteles.

“Ese movimiento dinamizaba el comercio, la hotelería y la gastronomía. Eso es lo que tiene mucho que ver, el negocio secundario o indirecto”, indicó.

En la misma línea, señaló que la retracción alcanza a numerosos sectores vinculados con la actividad.

“Los comercios, toda esa actividad”, agregó, mientras en el estudio también remarcaron que “el dólar está caro para los extranjeros”.

Hoteles con menor ocupación

Durante el programa, Scoccimarro contó que mantuvo conversaciones con empresarios hoteleros que describieron un panorama complejo.

“Estuve hablando con uno de los hoteles y me dice que las excursiones cayeron este año. Los que vienen también gastan muchísimo menos”, explicó.

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Según indicó, el fenómeno repercute en toda la cadena turística.

“Tomá cualquier lugar. Eso viene en combo. Visitás un destino, después otro. Es toda una rueda económica”, ejemplificó.

El debate por los números oficiales

Desde algunos sectores del Gobierno destacan que la comparación entre mayo de 2025 y mayo de 2026 muestra un crecimiento interanual del 20,4%.

Sin embargo, distintos analistas consideran que esa lectura resulta insuficiente porque la base de comparación corresponde a uno de los peores períodos para el turismo receptivo.

Sobre ese punto también se expresó Scoccimarro.

“Desde los despachos oficiales hoy se intenta maquillar esta crisis diciendo que el aumento fue del 20% respecto de mayo de 2025. Sin embargo, eso es solamente estadística. Los números muestran otra situación económica”, afirmó.

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Para el conductor, el desafío pasa por recuperar la competitividad y volver a posicionar al país como un destino atractivo en el mercado internacional.

“El turismo hay que darle importancia”, concluyó, al advertir que la actividad representa una fuente estratégica de empleo, inversión y generación de divisas para la economía argentina.