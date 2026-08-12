Papelón de Independiente: perdió 4-0, quedó afuera de la Copa Argentina y Quinteros está en la cuerda floja

Independiente sufrió una noche para el olvido en Rosario. Atlético Tucumán lo goleó 4-0 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, lo eliminó en los octavos de final de la Copa Argentina y profundizó una crisis deportiva que ahora pone el foco sobre la continuidad de Gustavo Quinteros.

El equipo de Julio César Falcioni aprovechó cada error del Rojo y construyó una victoria contundente con Nicolás Laméndola como gran figura, autor de dos goles y dos asistencias.

Para Independiente, el golpe tuvo una dimensión todavía mayor: el equipo acumuló su tercera derrota consecutiva, después de las caídas frente a Vélez y Platense por el Torneo Clausura.

Independiente tuvo un penal, Montiel lo erró y cambió el partido

El desarrollo pudo tomar otro camino a los 30 minutos del primer tiempo.

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El árbitro Facundo Tello revisó una mano de Clever Ferreira mediante el VAR y sancionó penal para Independiente.

Santiago Montiel tomó la responsabilidad y buscó colocar el remate contra un ángulo, pero la pelota impactó contra el palo. El Rojo desperdició así la oportunidad de ponerse en ventaja.

Un minuto después llegó el castigo.

Matías Abaldo perdió una pelota en campo rival, Ignacio Galván lanzó el contraataque y Laméndola encontró mal parada a la defensa de Independiente. El atacante definió ante el debutante Santiago Mele y estableció el 1-0.

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En apenas unos segundos, Independiente pasó de tener la posibilidad de abrir el marcador a quedar abajo.

Atlético Tucumán aplastó a Independiente en el segundo tiempo

El complemento terminó de exponer los problemas del equipo de Quinteros.

A los tres minutos, Laméndola recuperó la pelota, combinó con Renzo Tesuri y el posterior centro encontró a Manuel Brondo, quien apareció libre para convertir el 2-0.

Independiente todavía intentaba reaccionar cuando recibió otro golpe.

A los ocho minutos, Laméndola volvió a conducir una contra y asistió al uruguayo Franco Nicola, que marcó el tercero.

Atlético Tucumán ya controlaba completamente el partido.

Laméndola cerró una actuación brillante con un golazo

La goleada quedó sentenciada a los 25 minutos del segundo tiempo.

Tras una nueva acción ofensiva del Decano, Laméndola recibió cerca del vértice del área, se acomodó y sacó un remate al ángulo para establecer el 4-0 definitivo.

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El delantero cerró así una actuación decisiva: marcó dos goles y entregó dos asistencias en la clasificación de Atlético Tucumán.

El conjunto de Falcioni se convirtió además en el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Independiente Rivadavia y Aldosivi.

Independiente acumuló tres derrotas consecutivas

El resultado profundizó el mal momento del Rojo.

Independiente venía de perder contra Vélez y Platense por el Torneo Clausura y ahora sumó una tercera caída consecutiva, esta vez acompañada por la eliminación de una competencia.

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La diferencia de cuatro goles y la manera en la que Atlético Tucumán dominó buena parte del segundo tiempo aumentaron la presión sobre el cuerpo técnico.

El Rojo deberá reaccionar después de una noche en la que no solo perdió la posibilidad de continuar en la Copa Argentina, sino que volvió a mostrar problemas defensivos y sufrió un duro golpe anímico.

Qué pasará con Gustavo Quinteros después de la goleada

Todas las miradas apuntan ahora a Gustavo Quinteros.

De acuerdo con la información aportada como fuente, la contundente derrota dejó al entrenador en una situación muy delicada y la dirigencia que encabeza Néstor Grindetti deberá definir si sostiene su continuidad.

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El escenario institucional agrega otro elemento de tensión: Independiente celebrará elecciones presidenciales en diciembre.

El material disponible no confirma que la dirigencia haya decidido despedir al técnico ni informa una reunión en la que vaya a resolverse su futuro. Por ahora, la continuidad de Quinteros aparece bajo análisis tras la tercera derrota consecutiva.

Independiente deberá buscar respuestas rápidamente. El 4-0 ante Atlético Tucumán terminó con su participación en la Copa Argentina y dejó al equipo sumergido en su momento deportivo más delicado de esta racha.