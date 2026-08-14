¿A dónde van los dólares? Milei, Caputo y una economía que no arranca

Ya llegamos a mitad de año, llegamos a agosto y la inflación no arranca con cero. Digo esto para recordar que no somos los periodistas los que mentimos: solamente cotejamos, comparamos y proponemos alguna conclusión. Todo lo que escuchamos fue el vaticinio sostenido del presidente Javier Milei por el cual, a mitad de este año 2026, la inflación se iba a haber derrumbado, no iba a existir o iba a arrancar con un cero delante.

Estamos al 14 de agosto. Ayer se conoció la inflación de julio y no solo no bajó, sino que volvió a subir. Del mismo modo que yo les había adelantado hace 15 días que la Encuesta Permanente de Hogares iba a permitir correlacionar la variable de pobreza y que la pobreza iba a volver a subir, ayer tuvieron que admitir que la inflación también había vuelto a subir.

Venía de un montón de meses en escalerita hasta llegar a marzo, con 3,4%. A partir de ahí hubo tres meses de caída, pero la inflación en Ciudad de Buenos Aires ya había anticipado, con un 2,9%, que la inflación nacional iba a volver a subir. Ayer se confirmó: la inflación de julio fue del 2,1%.

O sea, los Reyes Magos son los padres. La inflación de agosto no va a tener un cero delante. Ya pasó mitad de año, la inflación sigue existiendo en la Argentina y, para peor, sigue en un núcleo duro del 2%. Es el mismo núcleo duro que nunca logró abatir Mauricio Macri, el mismo que nunca logró abatir Alberto Fernández —aunque después la inflación se le disparó al demonio— y casi el mismo que no lograba abatir Cristina, que estaba en una inflación del 1,5%.

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Entonces, todo lo que vende Milei como que abatió la inflación, no. La inflación no va a empezar con cero en agosto. Ya llegó mitad de año y sigue existiendo en la Argentina y goza de buena salud.

Esto está preocupando, y al que más está preocupando es al ministro de Economía, Toto Caputo. Porque este curso de la economía, donde vuelve a subir la pobreza, vuelve a subir la inflación y, sobre todo, la economía no arranca, es lo que está llevando a Toto Caputo a darse vuelta y decir: “Ché, amiguémonos con el PRO, dejémonos de pelearnos porque si seguimos así y vamos divididos vamos a perder las elecciones contra el peronismo o contra el Pato Donald”.

Ahora aparece otra medida: los bancos podrán prestar en dólares a más empresas. Es una medida muy técnica, pero ¿qué hay detrás? La desesperación del Gobierno por los famosos dólares del colchón. Es una obsesión de Caputo, que imagina que hay una fortuna de dólares en el colchón cuando, en verdad, esa guita seguramente ya se fue para afuera.

¿Qué dice? Que si esos dólares van al sistema bancario, los bancos los van a poder prestar. O sea, van a querer seducir a esa gente que tiene esos dólares para que los ponga, por ejemplo, en depósitos a plazo fijo para después darse vuelta y prestárselos a las empresas.

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Si ya no pueden prestar plata en pesos, van a prestar plata en dólares. ¿Pero a quién le van a prestar plata en dólares si las empresas tienen un bruto problema de cadena de pagos? Los bancos prestan sobre seguro o sobre lo que creen que es seguro.

No están hablando acá de préstamos hipotecarios en dólares. Otra cosa sería si los bancos pudieran hacer préstamos hipotecarios en dólares y bajaran la tasa. Sería un poco más atractivo y, a lo mejor, dinamizaría las ventas. Puede que genere una burbuja inmobiliaria, pero dinamizaría un poco las ventas de propiedades que también están cayéndose.

Caputo otra vez vuelve sobre los dólares del colchón y dice: “Traigan los dólares al sistema bancario así los bancos van a poder prestar dólares a las empresas”. Insisto: no a las personas físicas. No va a haber plata para nosotros, los humanos, los comunes.

¿Pero qué estamos haciendo los humanos comunes? Comprando dólares a lo pavote. Volvió a subir la compra de dólar ahorro. Ahora lo facilitaron de tal manera que uno está en su casa, agarra el teléfono y dice: “¿Sabés qué? Me voy a comprar 1.000 dólares”. Hace tres clics y ya tiene los dólares depositados en su cuenta.

Un estudio del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz sacó la cuenta en función de los movimientos del Banco Central y llegó a una conclusión. Los dólares que entraron producto del boom de Vaca Muerta, de la guerra en el estrecho de Ormuz, del gas de Vaca Muerta y de todo lo que pudo exportar o ahorrar la Argentina en divisas, ¿dónde terminaron? Mayoritariamente en las cuentas de dólar ahorro de los argentinos.

No hay confianza. Por más que sean mileístas o no mileístas, empresarios o particulares, todo aquel que tiene un mango está comprando dólar a través de los bancos. Son 13.000 millones de dólares que habían entrado por exportaciones a la Argentina y terminaron en el dólar ahorro que compran los argentinos.

¿Para qué lo compran? Para pagar la tarjeta de crédito en dólares, para viajar al exterior o simplemente para ahorrar y tener. Porque desconfían. Pese a lo que dice Toto Caputo, a lo que dice todo el mundo y a lo que dice el Fondo Monetario, desconfían de meter la plata en la bicicleta financiera o en plazo fijo. El carry trade tampoco te da mucha diferencia y dicen: “¿Sabés qué? Conozco la Argentina, en cualquier momento esto se rompe y más vale tener los dólares guardados”.

Son 13.000 millones de dólar ahorro y 3.200 millones de dólares de giro de dividendos. La suma de las dos cosas, 16.200 millones de dólares, equivale a los dólares que produjo a lo largo del año Vaca Muerta más el complejo oleaginoso de la zona núcleo de exportaciones agrarias.

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El Gobierno compra reservas, compra reservas, compra reservas, pero se van por otra ventanilla. Van a escuchar que el Gobierno anuncia “compramos más reservas que nunca”, pero no alcanza, porque lo que compran por un lado se va por el otro. Lo que compran de reservas se va por dólar ahorro de la gente que desconfía.

Y ahora Caputo dice: “No, saquen los dólares, pónganlos en los bancos, traigan los dólares en negro, pónganlos en los bancos que les vamos a dar intereses”.

El Gobierno está desesperado por ver cómo reactivar la economía y hay que decir que a Caputo hasta ahora le salieron mal todas las medidas. Del mismo modo que podemos hacer un compilado de la cantidad de veces que Milei dijo que para mitad de este año la inflación iba a ser un recuerdo, podríamos hacer un compilado de los 18 mejores meses que se venían según Toto Caputo y de la cantidad de cosas que anunciaron como reformas que iban a permitir reactivar la economía.

Nada de eso funcionó. Siguen buscando al tacto a ver si encuentran algo que reactive la economía.

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Con respecto a la mora, nosotros nos hemos ocupado y preocupado casi desde el día menos uno. Ya desde antes de que esto pasara nos juntábamos con los bancos y les decía: “Bueno, pero están prestando a una tasa de por ahí del 8% mensual y los sueldos crecen al 2 y medio, va a estar bravo”. Nos vimos venir que era un tema que podía pasar.

Según las estimaciones, y la más razonable es la del Banco Central, hay por lo menos 6 millones de personas que están con 45 días de mora, ya sea con los bancos, las tarjetas de crédito o las billeteras virtuales. Eso sin contar los que les deben a prestamistas informales y también entraron en mora, porque eso es incalculable y no está medido en el sistema del Banco Central.

Entonces ahora el Gobierno, afectado por la recesión, por los endeudados, por el regreso de la pobreza y porque la inflación no va a llegar a cero por ahora, dice: “Bueno, es hora de que nosotros seamos realistas, no vamos a poder pintar el país de violeta. Hagamos un acuerdo con el PRO”.

¿Y saben quién es el primero que está promoviendo el acuerdo con el PRO? Toto Caputo. ¿Por qué? Porque Toto Caputo está desorientado. Gente del ala política —la gente de Karina Milei, Santilli, los Menem, Lule y Martín Menem— le pide a Toto Caputo: “Ché, querido, ¿y cuándo se reactiva la economía?”.

Todas las iniciativas que defendieron Milei y Caputo para reactivar la economía, todas las que vendieron como que “ahora arrancaba, ahora arranca, ahora arranca”, no arrancaron. Lo único que arranca es lo que ya sabemos: el gas, el petróleo, el campo y la minería. Todo lo otro está bajo el agua.

Acuérdense del debate de la reforma laboral hace menos de seis meses: con la reforma laboral las empresas por fin iban a poder contratar gente. Siguen despidiendo y despiden cada vez más. Unilever esta semana: 60 personas en Mendoza. Una multinacional que despide gente y dice: “No, nosotros importamos, esto está muy caro”. La reforma laboral no solo no sirvió para que aumente el laburo ni para que mejoren los sueldos, sino que sirvió para facilitar los despidos, que es lo que se está viendo.

Después están las inocencias fiscales. Digo inocencias fiscales porque vamos por la tercera. Después del blanqueo hubo tres versiones. Ahora, en la última que se está discutiendo, por lo menos tuvieron la vergüenza de sacar a los funcionarios públicos de la posibilidad de blanquear guita con inocencia fiscal por presión de los aliados.

Pero las tres inocencias fiscales también iban a servir para que esos 250.000 millones de dólares que estaban en los colchones de los argentinos volvieran al sistema bancario y se usaran para comprar casas, autos, bienes, heladeras. Nada. No pasa nada.

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Y en este contexto aparece Vaca Muerta. “En los próximos 30 años, la energía que va a mover el mundo viene aquí mismo de Vaca Muerta, y estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y el futuro de Argentina. Por favor, no pierdan esta oportunidad. Si ustedes están en el sector tecnológico, traigan soluciones ahora. Si tienen experiencia, úsenla. Si no, compártanla”.

Este señor es el increíble Peter Lamelas, el embajador de los Estados Unidos. Pocas veces tuvimos en la Argentina en los últimos tiempos un embajador tan obsceno como para terminar apretando a una cooperativa que provee servicio de electricidad e internet en Neuquén, en Vaca Muerta.

Los directivos de CALF… nosotros lo contamos la semana pasada y esto se convirtió después en un caso testigo de cómo la Embajada de Estados Unidos había amenazado a los directivos de CALF, la cooperativa de luz de Neuquén, para que no contrataran servicios de 5G de la empresa china Huawei, diciéndoles: “¿Saben qué? Nunca más van a poder viajar a Estados Unidos porque les vamos a quitar la visa”.

Una cosa absolutamente inédita. Nunca se había visto en la Argentina que la Embajada apretara con la visa a los directivos de una empresa privada. Delirante.

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Peter Lamelas defendió su postura. Ahora desde el Congreso lo quieren citar. ¿Usted qué hace, señor? Por supuesto no va a ir al Congreso, pero se reunió con los dirigentes de CALF de Neuquén y cada uno se mantuvo en su postura.

Los de CALF dijeron: “¿Y usted qué solución nos da?”. “No, ninguna. No contraten a Huawei”. “Bueno, pero a nosotros nos conviene”. “Ah, a mí no me interesa”.

Y lo que les dijo Peter Lamelas también es: “No se olviden que Trump viene por todo, Trump viene por todo”. ¿Dónde? En Argentina, en Vaca Muerta.

¿Qué es esto? ¿Un embajador diciéndole a una empresa: “No se olviden que nosotros somos Trump, tenemos el ejército más poderoso de la Tierra y además Trump viene por todo”?

Así de delirante está hoy la relación entre Argentina y los Estados Unidos.

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