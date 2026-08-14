Silvia Lospennato respaldó el acercamiento entre el PRO y LLA: “Si vamos juntos, ganamos”

Anuncio
Viernes 14 de agosto |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ BUENOS AIRES: 13°C · Sensación 10°C · Cubierto · Viento 13 km/h · Hum. 79% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ CABA: 12°C · Cubierto · Viento 11 km/h · Hum. 83% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ LA PAMPA: 12°C · Sensación 8°C · Cubierto · Viento 21 km/h · Hum. 65% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ CHACO: 19°C · Parcialmente nublado · Viento 3 km/h · Hum. 68% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ CóRDOBA: 12°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 74% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ SANTA FE: 16°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 71% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ ENTRE RíOS: 16°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 70% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ MENDOZA: 11°C · Mayormente despejado · Viento 4 km/h · Hum. 55% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ SAN JUAN: 17°C · Sensación 15°C · Mayormente despejado · Viento 7 km/h · Hum. 36% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ SAN LUIS: 15°C · Sensación 12°C · Mayormente despejado · Viento 17 km/h · Hum. 56% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ LA RIOJA: 16°C · Sensación 14°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 53% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ CATAMARCA: 18°C · Sensación 16°C · Mayormente despejado · Viento 14 km/h · Hum. 48% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ TUCUMáN: 16°C · Parcialmente nublado · Viento 4 km/h · Hum. 61% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 16°C · Sensación 14°C · Cubierto · Viento 6 km/h · Hum. 68% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ SALTA: 16°C · Sensación 14°C · Mayormente despejado · Viento 9 km/h · Hum. 48% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ JUJUY: 15°C · Cielo despejado · Viento 9 km/h · Hum. 56% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ CORRIENTES: 18°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 71% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ MISIONES: 19°C · Llovizna leve · Viento 8 km/h · Hum. 80% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ FORMOSA: 20°C · Cubierto · Viento 1 km/h · Hum. 63% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ NEUQUéN: 11°C · Sensación 8°C · Cubierto · Viento 12 km/h · Hum. 65% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ RíO NEGRO: 11°C · Sensación 6°C · Cubierto · Viento 23 km/h · Hum. 66% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ CHUBUT: 10°C · Sensación 4°C · Cubierto · Viento 33 km/h · Hum. 67% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.463,00 · Venta $1.514,00 ☁ SANTA CRUZ: 5°C · Sensación 2°C · Cubierto · Viento 7 km/h · Hum. 73% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 4°C · Sensación 2°C · Cubierto · Viento 2 km/h · Hum. 75%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Política | agosto 14, 2026

Silvia Lospennato respaldó el acercamiento entre el PRO y LLA: “Si vamos juntos, ganamos”

La legisladora destacó la reapertura del diálogo con el oficialismo y aseguró que ambos espacios deberán reconstruir la…
María Elías
Por María Elías

EDITORA Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

La legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato valoró el acercamiento entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), luego de la reunión que abrió una nueva instancia de diálogo entre ambos espacios. En una entrevista con Póker de Damas, por Radio Del Plata AM 1030, sostuvo que el encuentro representa un “primer paso” y planteó la necesidad de alcanzar acuerdos para evitar una división electoral de cara a 2027.

Lo primero que hay que decir es que se haya producido la reunión después de tantos meses en los que no hubo diálogo que incluyera a Mauricio Macri”, señaló Lospennato.

Anuncio

La dirigente destacó que el PRO mantuvo durante este tiempo su predisposición para acompañar determinadas políticas del Gobierno. “El PRO siempre ha estado disponible para lo que nosotros llamamos ‘blindar el cambio’, para tratar de que todo este esfuerzo no vuelva para atrás”, afirmó.

Lospennato habló de la relación entre el PRO y La Libertad Avanza

La legisladora consideró que la convocatoria formal constituye una señal para recomponer el vínculo después de meses de distanciamiento.

La novedad es que se nos haya convocado más formalmente a esta mesa. Es un primer paso y habrá que reconstruir la confianza”, explicó.

Sin embargo, aclaró que los representantes de ambos partidos no discutieron todavía un eventual acuerdo electoral para 2027.

Anuncio

En la reunión no se avanzó en temas electorales, eso es para más adelante. La reunión trató de restablecer la confianza”, sostuvo.

Lospennato también reconoció el peso político que alcanzó el espacio que encabeza el presidente Javier Milei, aunque reivindicó la presencia territorial del PRO: “Quien lidera a nivel nacional es La Libertad Avanza; nosotros lideramos nuestros distritos”.

“Si nos dividimos en provincia de Buenos Aires, perdemos”

Al analizar una eventual alianza electoral, Lospennato puso especialmente el foco en la provincia de Buenos Aires y dejó una de las definiciones más contundentes de la entrevista.

Hay una certeza: si nos dividimos en provincia de Buenos Aires, como pasó en la última elección, perdemos. Si vamos juntos, ganamos”, aseguró.

Anuncio

La legisladora también advirtió sobre la capacidad del peronismo para alcanzar acuerdos frente a una elección: “Parece que están todos peleados, pero rápidamente se ordenan cuando huelen la posibilidad de volver al poder. Lo que no hay que hacer del otro lado es ser tan inocentes de dividir todo y hacérselo fácil”.

Lospennato defendió el modelo de gestión del PRO

Durante la entrevista en Radio Del Plata, la dirigente reivindicó además la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires como modelo político de su espacio.

Nuestro modelo de gestión es el de la Ciudad de Buenos Aires. Así es como creemos que se consigue que la gente viva mejor”, afirmó.

Y agregó: “Es un modelo con la seguridad y el orden a la cabeza, con respeto a la propiedad privada y la mejor infraestructura, salud pública y educación pública”.

Anuncio

Finalmente, Lospennato consideró que un eventual entendimiento electoral no alcanzará por sí solo para consolidar el respaldo social al oficialismo y sus aliados.

Lo que va a sostener el cambio, además de las alianzas electorales, es que la gente sienta una mejora en la calidad de vida”, concluyó.

Anuncio
Hola Chiche con Chiche Gelblung
AL AIRE AHORA

Hola Chiche con Chiche Gelblung