Silvia Lospennato respaldó el acercamiento entre el PRO y LLA: “Si vamos juntos, ganamos”

La legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato valoró el acercamiento entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), luego de la reunión que abrió una nueva instancia de diálogo entre ambos espacios. En una entrevista con Póker de Damas, por Radio Del Plata AM 1030, sostuvo que el encuentro representa un “primer paso” y planteó la necesidad de alcanzar acuerdos para evitar una división electoral de cara a 2027.

“Lo primero que hay que decir es que se haya producido la reunión después de tantos meses en los que no hubo diálogo que incluyera a Mauricio Macri”, señaló Lospennato.

La dirigente destacó que el PRO mantuvo durante este tiempo su predisposición para acompañar determinadas políticas del Gobierno. “El PRO siempre ha estado disponible para lo que nosotros llamamos ‘blindar el cambio’, para tratar de que todo este esfuerzo no vuelva para atrás”, afirmó.

Lospennato habló de la relación entre el PRO y La Libertad Avanza

La legisladora consideró que la convocatoria formal constituye una señal para recomponer el vínculo después de meses de distanciamiento.

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“La novedad es que se nos haya convocado más formalmente a esta mesa. Es un primer paso y habrá que reconstruir la confianza”, explicó.

Sin embargo, aclaró que los representantes de ambos partidos no discutieron todavía un eventual acuerdo electoral para 2027.

“En la reunión no se avanzó en temas electorales, eso es para más adelante. La reunión trató de restablecer la confianza”, sostuvo.

Lospennato también reconoció el peso político que alcanzó el espacio que encabeza el presidente Javier Milei, aunque reivindicó la presencia territorial del PRO: “Quien lidera a nivel nacional es La Libertad Avanza; nosotros lideramos nuestros distritos”.

“Si nos dividimos en provincia de Buenos Aires, perdemos”

Al analizar una eventual alianza electoral, Lospennato puso especialmente el foco en la provincia de Buenos Aires y dejó una de las definiciones más contundentes de la entrevista.

“Hay una certeza: si nos dividimos en provincia de Buenos Aires, como pasó en la última elección, perdemos. Si vamos juntos, ganamos”, aseguró.

La legisladora también advirtió sobre la capacidad del peronismo para alcanzar acuerdos frente a una elección: “Parece que están todos peleados, pero rápidamente se ordenan cuando huelen la posibilidad de volver al poder. Lo que no hay que hacer del otro lado es ser tan inocentes de dividir todo y hacérselo fácil”.

Lospennato defendió el modelo de gestión del PRO

Durante la entrevista en Radio Del Plata, la dirigente reivindicó además la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires como modelo político de su espacio.

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“Nuestro modelo de gestión es el de la Ciudad de Buenos Aires. Así es como creemos que se consigue que la gente viva mejor”, afirmó.

Y agregó: “Es un modelo con la seguridad y el orden a la cabeza, con respeto a la propiedad privada y la mejor infraestructura, salud pública y educación pública”.

Finalmente, Lospennato consideró que un eventual entendimiento electoral no alcanzará por sí solo para consolidar el respaldo social al oficialismo y sus aliados.

“Lo que va a sostener el cambio, además de las alianzas electorales, es que la gente sienta una mejora en la calidad de vida”, concluyó.