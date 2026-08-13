Pitty la numeróloga rompió el silencio tras quedar mencionada en el femicidio de Villa Devoto: “Estoy sin comer”

El femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto sumó un nuevo capítulo después de que Pitty la numeróloga rompiera el silencio y contara cómo era su relación con la víctima. Verónica Laura Asad habló públicamente luego de que su nombre apareciera en una carta que habría dejado Walter Verón, acusado de asesinar a su pareja.

“Estoy sin comer, con sentimientos encontrados”, expresó Pitty durante una entrevista televisiva, donde se mostró afectada por el crimen y reconstruyó el vínculo laboral que mantenía con Calvo.

La numeróloga aseguró que Romina trabajaba en su emprendimiento de velas y reveló que uno de los hijos de la víctima fue quien le comunicó la noticia del crimen con un estremecedor mensaje: “Mi papá mató a mi mamá, Pitty. Perdón por decirte así”.

Qué dijo Pitty la numeróloga sobre Romina Calvo

Asad explicó que conoció a Romina cuando la mujer se acercó con la intención de adquirir una franquicia de su marca.

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“Romina, hace un tiempo, vino para comprarme una franquicia. Ella no estaba en condiciones financieramente, pero esto que tengo, de dar una oportunidad, se la di para que se quede en el equipo”, relató.

A partir de entonces, Calvo comenzó a trabajar dentro del emprendimiento.

Pitty la describió como una mujer reservada y comprometida con su actividad: “Empezó a trabajar fuertemente, a demostrar todo lo que podía hacer. Una chica que se emocionaba por todo lo que lograba. Súper callada, pero cuando estaba en la tienda, que estuvo en todas las tiendas, era su mundo. Estaba chocha”.

La última conversación entre Pitty y Romina antes del femicidio

La numeróloga también reveló que mantuvo una conversación con Romina pocos días antes del crimen.

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Según relató, Calvo la llamó el sábado anterior al femicidio para contarle que había alcanzado un objetivo laboral.

“El sábado me llamó llorando, diciéndome que era la primera vez que había logrado pasar el número de facturación que yo esperaba. Imaginate lo buena que era en su trabajo. Era una persona espectacular, increíble”, recordó.

Asad también destacó el compromiso de la mujer con sus tareas: “Lo limpia, lo ordenada, te podría contar mil cosas”.

El estremecedor mensaje que recibió desde el teléfono de Romina

Uno de los momentos más impactantes del relato llegó cuando Pitty contó cómo conoció la noticia del asesinato.

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Según su testimonio, recibió inicialmente un mensaje desde el teléfono de Romina en el que uno de sus hijos le avisaba que su madre no asistiría al trabajo.

Después llegó la revelación: “Mi papá mató a mi mamá, Pitty. Perdón por decirte así”.

La numeróloga aseguró que Calvo no le había contado que atravesara conflictos con su pareja.

“No tengo idea de qué pasaba dentro de esa familia”, afirmó al referirse a la relación entre Romina y Verón.

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Por qué el nombre de Pitty apareció en el caso

El nombre de Asad tomó relevancia después de que trascendiera el contenido de una carta que habría dejado Verón.

En ese escrito, el acusado hizo referencia a los nuevos vínculos de su pareja y señaló: “Esa Pity (sic) le cambió toda su personalidad”.

La mención llevó a Pitty a explicar públicamente cuál era su relación con Calvo. De acuerdo con su testimonio, el vínculo entre ambas se desarrollaba principalmente dentro del ámbito laboral.

La aparición de su nombre en el escrito no implica por sí misma responsabilidad alguna de Asad en el femicidio.

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Pitty se ofreció a ayudar a los hijos de Romina Calvo

Asad también contó que se puso a disposición de los hijos de la víctima y se ofreció a afrontar los gastos del sepelio.

“Lo único que puedo hacer yo en este momento es pagarles el entierro de su madre. Esto es un montón”, expresó.

Mientras la Justicia continúa con la investigación para reconstruir las circunstancias del crimen, Pitty recordó a Romina como una mujer que había encontrado en su trabajo una oportunidad para crecer y que se mostraba entusiasmada por los objetivos que alcanzaba.