“Es bastante triste”: Flor Torrente cerró su marca después de 13 años y contó el motivo de su inesperada decisión

Después de 13 años, Flor Torrente decidió cerrar uno de los proyectos que marcó su vida fuera de la actuación. La hija de Araceli González y su íntima amiga y socia, Agus Bruzón, anunciaron el cierre definitivo de Helicia, la marca de indumentaria y accesorios que construyeron juntas.

Las chicas eligieron Instagram para comunicar la noticia a sus seguidores y clientes. Frente a cámara y con la emoción a flor de piel, explicaron que la decisión representa un cierre de ciclo y descartaron que un conflicto entre ellas haya provocado el final del emprendimiento.

“Get ready para llorar”, anticiparon al comenzar el video. Luego, Torrente tomó la palabra: “Esto no es algo fácil que contarles, pero queremos decirles que después de 13 años, y de más de 30 años de amistad, Helicia tiene que decir adiós”.

Flor Torrente explicó por qué cierra Helicia después de 13 años

Torrente y Bruzón reconocieron la dificultad que implica despedirse de una marca que las acompañó durante más de una década. “Para nosotras esto es un cierre muy importante, es un cierre de ciclo”, dijeron las empresarias.

Las amigas admitieron que atraviesan la decisión con tristeza, pero señalaron que necesitan terminar esta etapa para avanzar con nuevos proyectos.

“Es difícil y es bastante triste”, reconocieron. Sin embargo, dejaron una mirada optimista sobre lo que vendrá: “Es para algo mejor, siempre que se cierra algo seguro viene algo mejor”.

Además, agradecieron a quienes formaron parte del denominado “Club Helicia” y acompañaron la evolución de la marca durante sus más de diez años.

Como parte de la despedida, anunciaron descuentos especiales en toda la tienda online para que sus seguidores puedan llevarse “un pedacito de Helicia y de nuestra historia”.

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Los mensajes de Flor Torrente después de anunciar el cierre

Tras comunicar la noticia, Flor Torrente compartió una serie de mensajes vinculados con los cambios personales, los nuevos comienzos y la necesidad de dejar atrás determinadas etapas.

“Este eclipse no es uno más. Es un nuevo comienzo para tu identidad. Hay versiones de vos que solo pueden nacer cuando te animás a soltar las que ya cumplieron su ciclo”, decía una de las publicaciones que compartió y en la que etiquetó a Bruzón.

Más tarde, la actriz publicó otra reflexión: “Por cada decisión que tomamos, nace un nuevo universo”.

Torrente acompañó el mensaje con imágenes de mariposas, asociadas a la transformación, y una canción de la artista colombiana Elsa y Elmar.

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Los famosos que reaccionaron al final de Helicia

El anuncio generó rápidamente reacciones entre seguidores, familiares y figuras del espectáculo. Tomás Kirzner, hermano de Flor, escribió: “Las amo mucho”.

Lola Latorre reaccionó con una serie de corazones vendados, mientras que Benjamín Rojas recordó que eligió prendas de la firma para una aparición pública: “En los Premios PINTI usé Helicia y lo nombré con orgullo. Gracias por todo”.

Cande Molfese también acompañó a las creadoras: “¡Aguante ustedes! ¡Aguante Helicia!”.

A los mensajes se sumó Yoyi Francella, quien escribió: “Aguante Helicia para siempre”.

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Flor Torrente y Agus Bruzón cerraron el anuncio con un abrazo y una frase que sintetizó su despedida después de 13 años: “Helicia para siempre. Gracias por todos estos años, siempre en nuestra raíz”.