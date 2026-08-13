Christian Buteler advirtió por los créditos en dólares y explicó el riesgo para las empresas: “Ya tuvimos una experiencia”

“Si vos tenés una suba del dólar de los 1.500 a 1.800 pesos en dos meses, estás hablando de un 20% y es un impacto en la inflación seguro“, aseguró el economista Christian Buteler advirtió que la Argentina podría encontrar dificultades para perforar el actual nivel de inflación y cuestionó la posibilidad de ampliar los créditos en dólares para empresas que no exportan.

En diálogo con Póker de Damas, por Radio Del Plata AM 1030, también analizó la acumulación de reservas y describió una economía con fuertes diferencias entre los sectores exportadores y aquellos que dependen del consumo interno. “Termina siendo una aceleración inflacionaria. Yo creo que el rango del 2% al 3% de inflación va a ser un rango que nos va a costar romper”, afirmó Buteler.

El economista vinculó esa dificultad con la actualización de tarifas y los movimientos del tipo de cambio. “Tenés una política que ajusta tarifas por inflación pasada y eso te pone cierto piso, cierta inercia inflacionaria. A eso sumale que el dólar en los últimos meses también se movió un poco”, explicó.

Buteler advirtió sobre el impacto del dólar en la inflación

Durante la entrevista, Buteler también se refirió a la política cambiaria y destacó como un elemento positivo que el Banco Central compre dólares.

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“El Banco Central está comprando dólares, eso es algo muy positivo”, señaló. Y agregó que se trata de una estrategia que, según su análisis, las autoridades “se negaron a hacer en el 2024” y que luego tuvo consecuencias sobre la volatilidad.

Sin embargo, advirtió que una suba significativa del tipo de cambio puede trasladarse a los precios.

La advertencia de Buteler por los créditos en dólares

El economista también analizó la posibilidad de que empresas que no pertenecen al sector exportador accedan a préstamos denominados en dólares.

“No me parece una muy buena idea”, sostuvo.

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Buteler centró su advertencia en el riesgo que implica el descalce de monedas, es decir, asumir obligaciones en dólares mientras los ingresos permanecen denominados en pesos.

“Hemos tenido una experiencia en el 2001 acerca de lo que es el descalce de monedas: tener ingresos en pesos y obligaciones en dólares”, recordó.

Y profundizó: “Prestar dólares a una empresa que no exporta es un problema, porque si tenés un movimiento en el tipo de cambio, esa deuda puede generarle un dolor de cabeza imprevisto”.

“Hay otro motivo por el cual esto se hace”

Buteler planteó además una interpretación sobre el posible efecto cambiario de esos préstamos.

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“A mí me parece que hay otro motivo por el cual esto se hace: si vos tomás un crédito en dólares, estás obligado a vender los dólares en el mercado y eso te da tranquilidad en el valor del tipo de cambio”, aseguró.

De esta manera, el economista vinculó el mecanismo de financiamiento con una mayor oferta de divisas en el mercado, aunque mantuvo sus reparos sobre los riesgos que asumirían las empresas con ingresos en pesos.

Buteler: “La economía sigue dividida”

Por último, el economista trazó un diagnóstico sobre la actividad y marcó una diferencia entre los sectores vinculados con las exportaciones y aquellos que dependen principalmente del mercado interno.

“La economía sigue dividida entre los sectores que van muy bien —sectores exportadores, extractivos como petróleo, gas, minería y el agro— y por el otro lado todo lo que es la economía volcada al consumo interno, mucho más deprimida”, señaló.

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Buteler también advirtió sobre las consecuencias sociales de esa dinámica: “A grosso modo al Gobierno los números le cierran, pero por el otro lado tenés un foco de descontento social que va creciendo porque el crecimiento de estas empresas no compensa el trabajo que generan las que están cerrando”.