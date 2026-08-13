Femicidio en Villa Devoto: Romina Calvo tenía 40 heridas y una carta puso a “Pitty La Numeróloga” bajo la lupa

El femicidio de Villa Devoto sumó nuevos y estremecedores elementos a la investigación. El análisis preliminar de Policía Científica determinó que Romina María de los Ángeles Calvo tenía al menos 40 cortes y puñaladas, mientras la Justicia espera los resultados de la autopsia para establecer qué herida provocó su muerte.

El crimen ocurrió durante la madrugada de este jueves en una vivienda de Pedro Morán al 5200, en el barrio porteño de Villa Devoto. Walter Humberto Verón, pareja de la víctima y principal acusado del femicidio, permanece internado en el Hospital Vélez Sarsfield después de provocarse graves heridas.

La investigación también abrió un nuevo capítulo alrededor de Verónica Laura Asad, conocida públicamente como “Pitty La Numeróloga”, a quien Verón mencionó en una carta que dejó tras el crimen. El juez Darío Bonanno buscará determinar qué relación mantenía con la víctima y si existe algún elemento relevante para esclarecer el caso.

Romina Calvo tenía al menos 40 heridas

Los primeros estudios realizados sobre el cuerpo de la mujer revelaron la magnitud del ataque. Los investigadores contabilizaron al menos 40 cortes y puñaladas.

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Los médicos forenses practicarán la autopsia sobre el cuerpo de Calvo para determinar cuál de esas lesiones causó su muerte y obtener más elementos que permitan reconstruir la mecánica del femicidio.

Los investigadores también secuestraron el arma que el acusado habría utilizado durante el ataque: un cuchillo de carnicero con mango blanco.

Verón figura registrado como carnicero ante el sistema impositivo.

El acusado permanece internado tras intentar quitarse la vida

Después del crimen, Verón habría intentado suicidarse y se provocó graves heridas cortantes.

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El hombre permanece internado en el Hospital Vélez Sarsfield. La Justicia lo señala como principal acusado por el asesinato de su pareja.

En la vivienda se encontraban los dos hijos de la pareja, un joven de 22 años y una niña de 8, cuyos testimonios podrían resultar centrales para reconstruir las horas previas y posteriores al ataque.

La Justicia podría tomar declaración a la menor mediante una Cámara Gesell.

La carta que dejó el acusado antes de intentar suicidarse

Uno de los principales elementos que analiza el juez Bonanno es una carta que Verón dejó en la escena.

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En el escrito, el acusado habló de conflictos con Calvo y mencionó expresamente a una persona llamada “Pity”.

“Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina que no la aguanto más. Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos… Esa Pity (sic) le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”, escribió, según el material difundido.

La carta forma parte de los elementos que la Justicia deberá analizar y no prueba por sí misma la participación de terceras personas en el crimen.

Por qué investigarán a “Pitty La Numeróloga”

La investigación judicial busca determinar si la persona mencionada en el escrito es Verónica Asad, “Pitty La Numeróloga”.

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Asad reconoció públicamente que conocía a Romina Calvo. A partir de ese vínculo y de la mención que realizó Verón, el juez buscará determinar qué relación existía entre ambas y si puede aportar información relevante para la causa.

Los investigadores también comprobaron que Asad había afrontado anteriormente una acusación por presunta estafa, en un expediente que tramitó ante el Juzgado N°31. La Justicia la sobreseyó en esa causa.

Ese antecedente forma parte de la información que analizará el juzgado, aunque no implica responsabilidad alguna de Asad en el femicidio.

Los celulares y los testimonios, claves para reconstruir el femicidio

La Justicia avanzará ahora con el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados y continuará analizando la escena del crimen.

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También buscará reconstruir el contexto familiar y los acontecimientos previos al ataque a partir de las declaraciones de los hijos de la pareja y otros posibles testigos.

La autopsia será otro elemento central: permitirá precisar la causa de muerte de Romina Calvo y aportar información sobre la violencia del ataque.