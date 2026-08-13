LLA y el PRO dieron el primer paso hacia un acuerdo para 2027: qué definieron los enviados de Karina Milei y Macri

La Libertad Avanza y el PRO dieron un nuevo paso hacia un posible acuerdo electoral para 2027. Representantes de Karina Milei y Mauricio Macri se reunieron este jueves en la Casa Rosada, acordaron crear una mesa política conjunta y resolvieron mantener encuentros cada 15 días para coordinar posiciones.

Por el oficialismo participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem. En representación del PRO asistieron Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

La reunión se extendió durante unas dos horas y tuvo como objetivo inicial analizar la agenda legislativa. Sin embargo, el encuentro también abrió formalmente una nueva etapa en la relación entre ambos espacios con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

LLA y el PRO crearon una mesa política conjunta

Después del encuentro, ambos sectores difundieron un comunicado en el que expresaron coincidencias políticas y anticiparon que buscarán avanzar con las reformas que impulsa el Gobierno.

“Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo”, afirmaron.

Además, calificaron la reunión como “un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio”.

Los dirigentes también repasaron la agenda parlamentaria prevista para los próximos meses. La coordinación legislativa aparece como uno de los primeros terrenos en los que LLA y el PRO buscarán mostrar el nuevo entendimiento.

El encuentro se produjo después de distintas derrotas que sufrió el oficialismo en el Congreso y mientras el Gobierno intenta fortalecer sus acuerdos parlamentarios.

Recomendado para ti Milei recibe a Kristalina Georgieva en Casa Rosada: el FMI ratifica su respaldo a la Argentina

Karina Milei y Mauricio Macri retomaron el diálogo

La reunión llegó después de que Karina y Mauricio retomaran el contacto telefónico tras un período de distanciamiento político.

La conversación entre la secretaria general de la Presidencia y el exmandatario abrió el camino para el encuentro de sus respectivos representantes en Balcarce 50.

Durante los últimos meses, Macri había expresado públicamente diferencias con distintas decisiones del Gobierno. Ahora, ambos espacios buscan reconstruir la confianza y evaluar las posibilidades de un entendimiento nacional.

Por el momento, no anunciaron un acuerdo electoral concreto ni definieron candidaturas o distribución de lugares para 2027.

Recomendado para ti Explosiva interna en La Libertad Avanza: qué decían los mensajes atribuidos a Martín Menem contra Santiago Caputo y “Toto” Caputo

El mensaje del PRO después de la reunión

A la salida de Casa Rosada, Fernando De Andreis destacó el resultado del encuentro y confirmó que la conversación superó la discusión estrictamente parlamentaria.

“Tuvimos una buena reunión, fue un muy buen primer paso para construir confianza y compartimos una mirada de que hay que blindar el cambio en la Argentina, que es fundamental no volver para atrás”, sostuvo.

El dirigente del PRO definió además el encuentro como una conversación “de índole nacional, política, de fondo” y destacó el reconocimiento a Macri por el acompañamiento que brindó su espacio durante estos años.

Martín Menem habló del vínculo con Mauricio Macri

Martín Menem también calificó positivamente la reunión y destacó el contacto previo entre los líderes partidarios.

Recomendado para ti “Sigan atacando a su propia gente”: La furiosa respuesta de Lilia Lemoine tras la polémica por el contrato de su abogado

“Fue una reunión muy positiva, después de la llamada telefónica que tuvieron los jefes de los partidos. Fue una reunión institucional”, aseguró.

Consultado sobre la relación con Macri, el titular de Diputados afirmó: “Hay un muy buen concepto de Macri, por supuesto, con matices y demás”.

La creación de una mesa conjunta permitirá que los representantes de ambos partidos mantengan contactos periódicos y busquen acuerdos frente a los próximos debates políticos y legislativos.

Elecciones 2027: qué buscan LLA y el PRO

Aunque los participantes evitaron anunciar negociaciones electorales concretas, las elecciones de 2027 atravesaron el trasfondo del acercamiento.

Recomendado para ti Fallo clave en la causa $LIBRA: la Justicia apartó a los querellantes contra Mauricio Novelli

La Libertad Avanza buscará fortalecer la estructura política que sostenga el proyecto de reelección de Javier Milei, mientras que el PRO tiene entre sus principales desafíos conservar su peso político y electoral, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

La reunión también ocurrió mientras el peronismo intenta reorganizar su estrategia nacional y sus principales dirigentes comenzaron a coordinar posiciones de cara al próximo proceso electoral.

El nuevo diálogo entre LLA y el PRO abre ahora una etapa de negociaciones. La mesa política que acordaron este jueves funcionará como el ámbito para medir hasta dónde puede avanzar la alianza entre los dos espacios y si las coincidencias parlamentarias terminan en un acuerdo electoral nacional para 2027.