ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en septiembre de 2026 tras conocerse la inflación

La publicación de la inflación de julio definió cuánto aumentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES en septiembre de 2026. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1%, por lo que los haberes previsionales recibirán una nueva actualización mensual.

El mecanismo de movilidad que estableció el Decreto 274/2024 toma como referencia la inflación registrada dos meses antes. Por ese motivo, el IPC de julio determina el incremento que ANSES aplicará durante septiembre.

El nuevo ajuste alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones y asignaciones que paga el organismo previsional.

Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en septiembre

Con la actualización correspondiente a la inflación de julio, los nuevos valores informados para septiembre son:

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Jubilación mínima: $428.591,11

$428.591,11 Jubilación mínima con bono: $498.591,11

$498.591,11 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,88

$342.872,88 PUAM con bono: $414.349,88

$414.349,88 Pensiones no contributivas: $300.015,36

$300.015,36 Pensiones no contributivas con bono: $371.492,36

$371.492,36 Pensión Madre de 7 Hijos: $428.591,11

$428.591,11 Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $500.068,11

$500.068,11 Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.011,11

$154.011,11 AUH con Discapacidad: $501.473,96

Jubilación mínima de ANSES: cuánto se cobra en septiembre

La jubilación mínima alcanzará los $428.591,11 durante septiembre.

Con el bono consignado para esta prestación, el ingreso ascenderá a $498.591,11.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $342.872,88, mientras que el monto informado con bono llegará a $414.349,88.

Por su parte, las pensiones no contributivas alcanzarán los $300.015,36 y llegarán a $371.492,36 con bono.

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AUH: cuánto se cobra en septiembre de 2026

La actualización también alcanzará a las asignaciones familiares.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) llegará a $154.011,11, mientras que la AUH por Discapacidad alcanzará los $501.473,96.

Estos valores corresponden a los montos de las prestaciones informados tras conocerse el IPC que determina la movilidad de septiembre.

Inflación de julio: qué informó el INDEC

El INDEC informó una inflación del 2,1% en julio. El índice mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente al 1,9% de junio.

En los primeros siete meses de 2026, los precios acumularon un incremento del 19,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

Entre las categorías, los precios estacionales aumentaron 4,5%, el IPC Núcleo avanzó 1,8% y los regulados subieron 2,1%.

Por qué la inflación define el aumento de las jubilaciones

El actual mecanismo de movilidad previsional establece actualizaciones mensuales según la evolución del IPC con dos meses de rezago.

Por esa razón, el dato de julio determina los haberes de septiembre. Bajo el mismo esquema, la inflación de agosto definirá la actualización correspondiente a octubre.

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De esta manera, jubilados y pensionados recibirán en septiembre un nuevo incremento de sus ingresos, mientras que la atención quedará puesta en los próximos datos de inflación para conocer cómo evolucionarán los haberes durante los últimos meses de 2026.