Waldo Wolff habló del acuerdo entre el PRO y LLA y dejó un contundente mensaje para Milei y Macri

En medio del acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, Waldo Wolff reclamó que ambos espacios dejen de lado sus diferencias y avancen hacia un entendimiento político. En diálogo con Hola Chiche, por Radio Del Plata AM 1030, el dirigente planteó que las coincidencias deben imponerse sobre las disputas personales y lanzó una definición que incluyó a Javier Milei y Mauricio Macri: “Tengo que meter el orgullo mío, el de Milei, el de Macri, el de todos en el bolsillo y guardarlo”.

Wolff defendió la necesidad de construir una alianza entre fuerzas que comparten parte de su orientación política y económica. “En los parecidos tenemos que juntarnos porque así funciona la democracia”, afirmó.

Sus declaraciones llegan en un escenario de acercamiento entre el PRO y LLA, con la discusión política puesta en la coordinación entre ambos espacios.

Waldo Wolff marcó las coincidencias entre el PRO y La Libertad Avanza

Durante la entrevista Wolff enumeró los puntos que, según su mirada, acercan al PRO con el espacio que lidera Milei.

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“Compartimos un norte geopolítico de alinearnos con el mundo libre, compartimos un Estado eficiente, un Banco Central que no emita, cuentas equilibradas… todo el mercado posible y todo el Estado necesario”, señaló.

Para Wolff, esas coincidencias constituyen una base sobre la cual los dos sectores pueden construir un entendimiento político.

También insistió en que las diferencias personales no deberían impedir ese proceso: “¿Qué quiero para mi país? Tengo que meter el orgullo mío, el de Milei, el de Macri, el de todos en el bolsillo y guardarlo”.

“Para negociar cargos, primero te tenés que sentar a hablar”

Wolff también se refirió a las negociaciones entre los espacios políticos y rechazó reducir una eventual conversación entre el PRO y LLA a una discusión por lugares.

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“Para negociar cargos, primero te tenés que sentar a hablar. Si no te sentás a hablar y no das el primer paso, no funciona”, sostuvo.

Luego agregó: “No es negociar cargos, es decir: ‘Estamos acá, dejame aportar mi mirada y mi experiencia’”.

El dirigente puso así el foco en el aporte que puede realizar el PRO a una construcción conjunta y defendió la necesidad de abrir una instancia de diálogo.

Wolff: “Para gobernar tenés que ganar”

Otro de los ejes de la entrevista pasó por la necesidad de construir mayorías electorales.

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“La política en el mundo en general y en la Argentina en particular te vuelve muy binaria”, explicó Wolff, antes de señalar que ninguna fuerza concentra por sí sola la totalidad del electorado.

“Nadie tiene la totalidad, entonces vos para constituir el 50+1 tenés que juntarte”, aseguró.

Y sintetizó su posición con una definición electoral: “Para gobernar tenés que ganar, y para ganar tenés que juntarte con los parecidos”.

El mensaje de Wolff sobre política y economía

Wolff también planteó que el ordenamiento económico no reemplaza la construcción política y pidió que ambas dimensiones avancen de manera coordinada.

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“Ni la economía ordena la política ni la política ordena la economía; hay que sentarse y trabajar la política con la economía y la economía con la política”, afirmó en Hola Chiche.

Con ese planteo, el dirigente del PRO dejó una posición favorable al diálogo con La Libertad Avanza y reclamó que las diferencias entre Milei, Macri y sus respectivos espacios no bloqueen un eventual entendimiento.