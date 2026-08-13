Créditos en dólares: Caputo anunció un importante cambio para las empresas y el BCRA prepara nuevas reglas

El Gobierno anunció cambios para ampliar el acceso de las empresas al financiamiento en dólares a través del sistema bancario. El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó una flexibilización del régimen de préstamos en moneda extranjera, que permitirá ampliar los destinos a los que podrán aplicarse los depósitos en dólares.

La medida surge a partir de una modificación del artículo 23 del Decreto 905/02. Con este cambio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adecuará el marco regulatorio que rige las financiaciones en moneda extranjera que otorgan las entidades financieras.

El objetivo anunciado apunta a canalizar una mayor parte del ahorro doméstico en dólares hacia el crédito destinado a la inversión privada.

Qué cambia con los préstamos en dólares

La modificación amplía los destinos admitidos para la aplicación de los depósitos en moneda extranjera, lo que permitirá incrementar el financiamiento disponible para el sector privado.

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Según los fundamentos difundidos con el anuncio, el Gobierno busca que los dólares depositados dentro del sistema bancario puedan canalizarse hacia una mayor oferta de crédito.

La medida apunta, de acuerdo con la comunicación oficial, a impulsar la inversión privada, la actividad económica, la productividad y el empleo, además de reducir la dependencia del financiamiento externo.

El BCRA establecerá nuevas condiciones

La flexibilización no implicará una apertura sin restricciones. El Banco Central deberá adecuar la regulación y acompañará el nuevo esquema con condiciones prudenciales.

Uno de los principales puntos será controlar el denominado descalce de moneda, que aparece cuando una empresa toma una deuda en dólares pero genera sus ingresos en otra moneda.

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Por ese motivo, el nuevo régimen buscará ampliar el universo del financiamiento y, al mismo tiempo, resguardar la solvencia y la liquidez del sistema financiero.

También establecerá límites de exposición más restrictivos para las financiaciones que queden alcanzadas por el nuevo esquema, según la información difundida.

Por qué el Gobierno flexibiliza los créditos en dólares

La decisión busca profundizar el papel de los bancos como intermediarios entre los ahorros en moneda extranjera y las necesidades de financiamiento del sector privado.

La intención oficial consiste en movilizar parte del ahorro doméstico en dólares hacia proyectos de inversión y aumentar así la disponibilidad de crédito sin depender exclusivamente de fuentes externas.

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El BCRA deberá ahora avanzar con la adecuación concreta de su marco regulatorio para implementar los cambios anunciados.