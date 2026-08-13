YPF va por una inversión récord de US$51.000 millones en Vaca Muerta: cuánto exportará y los empleos que generará

YPF presentó el mayor proyecto de inversión que recibió hasta ahora el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un desembolso acumulado estimado en US$51.000 millones. La iniciativa Argentina LNG apunta a transformar el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado (GNL) para exportarlo desde la costa de Río Negro hacia los mercados internacionales.

La petrolera informó este jueves que solicitó formalmente la adhesión al RIGI para avanzar con un proyecto que integrará la producción de gas en Neuquén, su transporte y procesamiento y la posterior licuefacción frente al Golfo San Matías.

“La adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

YPF proyecta exportaciones por US$10.000 millones anuales

Argentina LNG contempla una cadena integrada que comenzará con la extracción de gas rico en Neuquén. El proyecto sumará infraestructura de transporte, plantas de procesamiento, instalaciones para fraccionar líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) frente a las costas de Río Negro.

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Las dos unidades tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL.

Según las estimaciones difundidas por YPF, el complejo podría generar ingresos por exportaciones cercanos a US$10.000 millones por año durante dos décadas.

Marín destacó además que el proyecto funcionará como “una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país”.

Cuántos puestos de trabajo generaría Argentina LNG

Uno de los principales impactos que YPF proyecta se concentra en el empleo.

Durante la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, la compañía calcula que el proyecto generará unos 20.000 puestos de trabajo anuales entre empleos directos, indirectos e inducidos.

En el tercer año de las obras, la demanda podría alcanzar un pico de 40.000 trabajadores.

Una vez que Argentina LNG entre en funcionamiento, la actividad sostendría alrededor de 8.000 puestos de trabajo anuales durante su vida útil.

Además, YPF estima que contratará unos US$15.000 millones en bienes y servicios de proveedores nacionales.

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El gasoducto récord que conectará Neuquén con Río Negro

El proyecto también contempla una obra de infraestructura de una escala inédita para la Argentina: un gasoducto de 527 kilómetros y 48 pulgadas de diámetro.

La traza conectará Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con Sierra Grande, en Río Negro, y tendrá una capacidad proyectada cercana a los 100 millones de metros cúbicos de gas diarios.

El plan incorporará también un poliducto destinado al transporte de los líquidos asociados al gas y plantas de procesamiento en territorio neuquino.

YPF proyecta el inicio de las operaciones de Argentina LNG para 2031.

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Cómo se distribuirán los US$51.000 millones de inversión

Del desembolso acumulado de US$51.000 millones, YPF prevé invertir cerca de US$29.000 millones hasta 2031, cuando las dos unidades flotantes deberían entrar en funcionamiento.

De ese monto, aproximadamente US$24.000 millones tendrán como destino la infraestructura estratégica, que incluye complejos industriales, ductos, instalaciones portuarias y las unidades FLNG.

Otros US$5.000 millones financiarán el desarrollo de los yacimientos y la perforación de los pozos necesarios para abastecer el proyecto a plena capacidad.

Parte de la inversión se financiará mediante un esquema de project finance en los mercados internacionales, respaldado por contratos de exportación de largo plazo.

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Qué beneficios puede obtener YPF con el RIGI

El RIGI ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión de gran escala.

Entre los principales incentivos aparecen estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años, una alícuota del 25% en el impuesto a las Ganancias, amortización acelerada y beneficios sobre los derechos de exportación.

Por su volumen y orientación exportadora, Argentina LNG también reúne las condiciones para solicitar su incorporación como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).