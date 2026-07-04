Calendario de jubilaciones ANSES: cuándo se cobra en julio 2026 según DNI

El organismo publicó las fechas de pago del mes y los nuevos montos, con un aumento del 2,15% en jubilaciones, pensiones y la PUAM.

Los titulares del sistema previsional que cobran a través de la ANSES ya pueden conocer cuándo se acreditan las jubilaciones de julio 2026. El organismo publicó el calendario completo con las fechas de cobro según el número de DNI y el tipo de prestación.

En el séptimo mes del año, las prestaciones sociales tienen un aumento del 2,15%, en línea con la inflación de mayo, que fue del 2,1%. Para estas actualizaciones mensuales se toman los porcentajes de incremento de precios con dos decimales, lo que determina el valor exacto a aplicar.

Las fechas de pago de julio 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC):

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DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Cuánto cobran los jubilados en julio de 2026

El siguiente cuadro detalla los montos a percibir en julio, según el tipo de prestación, incluyendo el bono previsional en los casos que corresponde:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $411.989,33 $70.000 $481.989,33 Jubilación máxima $2.772.298,07 – $2.772.298,07 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) $329.591,46 $70.000 $399.591,46 PNC (Invalidez/Vejez) $288.392,53 $70.000 $358.392,53

La actualización modifica el haber mínimo previsional, las prestaciones contributivas a cargo de la ANSES, la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones graciables.

¿Tengo que cobrar alguna prestación de la ANSES?

Quienes reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen su próximo cobro según el calendario de pagos mensual. Para eso, deben seguir estos pasos: