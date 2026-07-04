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Cocina | julio 4, 2026

Empanada gallega: la receta viral de Maru Botana en Instagram

La pastelera compartió el paso a paso completo, con trucos para lograr una masa crocante y un relleno tradicional de…
Por Natalia Penta

Índice de contenidos

La pastelera compartió el paso a paso completo, con trucos para lograr una masa crocante y un relleno tradicional de atún y huevo.

Maru Botana compartió en su cuenta de Instagram una versión casera de la empanada gallega que se volvió viral entre sus seguidores. La pastelera mostró el paso a paso completo y reveló los trucos clave para lograr una masa crocante y un relleno tradicional.

Con su tono cercano habitual, Botana explicó cada etapa de la preparación. El posteo generó una fuerte repercusión, con numerosos comentarios de usuarios que destacaron lo fácil y rápido del procedimiento.

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Para el relleno:
2 cebollas
2 morrones rojos
6 latas de atún (si es con aceite mejor)
5 huevos duros
Sal y pimienta a gusto

El secreto de la masa y la preparación del relleno

El primer paso consiste en rehogar en aceite de oliva dos cebollas cortadas en pluma junto a dos morrones picados, hasta lograr una textura blanda y un sabor dulzón.

En simultáneo, se prepara una masa con apenas tres ingredientes: cuatro tazas de harina común, una taza de aceite y una taza de agua. Según Botana, la clave está en usar pocos ingredientes y respetar los tiempos de cocción.

Una vez integrada la masa hasta lograr una textura suave, se estira con el palo de amasar. Se reserva una cuarta parte del bollo, que se usará después como tapa.

Cómo armar y hornear la empanada gallega

El molde elegido se forra con el resto de la masa. Ahí llega uno de los pasos clave del video: los consejos de horneado, centrados en usar productos de buena calidad y evitar humedecer la masa para lograr una textura crocante.

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La técnica de cocción es el corazón de la receta:

  • La precocción: hornear primero la base con papel de aluminio por encima, para asegurar que el fondo quede bien crocante.
  • El relleno: retirar el aluminio y agregar seis latas de atún, cinco huevos duros y el rehogado de cebolla y morrón.
  • La cocción final: tapar, pinchar la superficie y llevar al horno “a las chapas” (fuego fuerte) hasta que tome un tono dorado.

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