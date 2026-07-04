Impactante caso de maltrato animal: investigan a un hombre por dispararle al perro de un vecino en Río Negro

Un hombre quedó bajo investigación en la provincia de Río Negro por el presunto ataque a un perro con un arma de fuego. La Justicia de Garantías ordenó la apertura de una causa penal por un plazo de cuatro meses para esclarecer el episodio, que ocurrió en una chacra de la localidad de Fuerte San Javier y que generó conmoción entre los vecinos.

El hecho tuvo como víctima a “Tita”, una perra que recibió un disparo mientras acompañaba a su dueño durante un paseo por una zona rural. Gracias a la rápida intervención de médicos veterinarios, el animal logró sobrevivir, aunque sufrió lesiones de gravedad.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, los fiscales sostienen que el acusado “habría provocado lesiones a la perra Tita, disparándole con un arma de fuego tipo carabina equipada con mira telescópica” el pasado 25 de noviembre.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el dueño del animal caminaba junto a su mascota cuando ambos cruzaron un desagüe hacia una chacra lindera. En ese momento escuchó una detonación y, segundos después, observó que la perra regresaba con una importante herida sangrante.

La gravedad de la situación obligó al hombre a trasladar de inmediato al animal para recibir atención veterinaria. Tras una intervención médica, los profesionales lograron salvarle la vida a “Tita”, aunque el caso derivó rápidamente en una denuncia penal.

La pericia balística complicó al acusado

Durante la investigación, efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso y secuestraron dos armas largas.

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Posteriormente, una pericia balística determinó una correspondencia positiva entre el proyectil extraído del cuerpo del animal y una de las armas incautadas durante el procedimiento, un elemento que ahora integra las principales pruebas de la causa.

Sin embargo, la defensa del imputado rechazó las acusaciones y negó que su cliente hubiera utilizado el arma.

Los abogados también cuestionaron la certeza de las pericias y pusieron en duda que el proyectil recuperado del cuerpo de la perra corresponda efectivamente al disparo atribuido al acusado.

Por ese motivo, solicitaron que la investigación continúe con nuevas medidas probatorias antes de avanzar hacia una eventual instancia de juicio.

Cuatro meses para reunir pruebas

La jueza de Garantías hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y habilitó una investigación por cuatro meses, período durante el cual la fiscalía buscará completar la reconstrucción de lo ocurrido mediante nuevas pericias, declaraciones testimoniales y otras medidas de prueba.

El objetivo será determinar con precisión cómo ocurrió el disparo, desde dónde se efectuó y si existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal al hombre investigado.

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El caso volvió a poner en debate los episodios de violencia contra los animales y la aplicación de la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad animal en la Argentina.

Mientras avanza la causa judicial, “Tita” continúa recuperándose de las heridas sufridas, en tanto que el acusado permanece imputado y deberá afrontar el proceso mientras la Justicia reúne las pruebas que definirán su situación procesal.